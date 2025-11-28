Румунська вчителька стала зіркою TikTok: 200 тис. підлітків вивчають математику

Яскраві образи та TikTok допомогли підліткам зрозуміти уроки з математики

Вчителька математики з TikTok стала зіркою Румунії: 200 тис. підлітків стежать за її уроками. Про це пише «Главком» із посиланням на libertatea.ro.

29-річна вчителька математики Лоредана Пеленчану здійснила революцію у підготовці до іспитів у Румунії, ставши зіркою соціальних мереж. Вона почала безкоштовно пояснювати складні завдання для національного іспиту та бакалаврату, використовуючи платформи TikTok та Instagram.

Завдяки простій, зрозумілій подачі матеріалу, а також яскравим та стильним образам (від ефектних суконь до костюмів), її уроки стали надзвичайно популярними.

Переглянути цей допис в Instagram

Сьогодні за її відеоуроками стежать понад 200 тис. підлітків, які готуються до вступних іспитів.

Багато учнів відзначають, що вперше почали розуміти математику саме завдяки її доступній методиці.

Сама Лоредана Пеленчану пояснює свій успіх прагматичним підходом: «Якщо діти все одно сидять у телефонах, вчитель має прийти туди, де вони вже є». Її відеоролики регулярно стають вірусними, доводячи, що інноваційний підхід та харизма можуть перетворити навіть складну математику на захопливий контент.

