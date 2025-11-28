Головна Скотч Відео
Румунська вчителька стала зіркою TikTok: 200 тис. підлітків вивчають математику

Ірина Озтурк
Вчителька математики з TikTok
Яскраві образи та TikTok допомогли підліткам зрозуміти уроки з математики

Вчителька математики з TikTok стала зіркою Румунії: 200 тис. підлітків стежать за її уроками. Про це пише «Главком» із посиланням на  libertatea.ro.

29-річна вчителька математики Лоредана Пеленчану здійснила революцію у підготовці до іспитів у Румунії, ставши зіркою соціальних мереж. Вона почала безкоштовно пояснювати складні завдання для національного іспиту та бакалаврату, використовуючи платформи TikTok та Instagram.

Завдяки простій, зрозумілій подачі матеріалу, а також яскравим та стильним образам (від ефектних суконь до костюмів), її уроки стали надзвичайно популярними.

Сьогодні за її відеоуроками стежать понад 200 тис. підлітків, які готуються до вступних іспитів.
Багато учнів відзначають, що вперше почали розуміти математику саме завдяки її доступній методиці.

Сама Лоредана Пеленчану пояснює свій успіх прагматичним підходом: «Якщо діти все одно сидять у телефонах, вчитель має прийти туди, де вони вже є». Її відеоролики регулярно стають вірусними, доводячи, що інноваційний підхід та харизма можуть перетворити навіть складну математику на захопливий контент.

До слова, у Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії під час уроку, коли учень попросив перейти на українську мову, назвала його «скотиною». Інцидент відбувся, коли педагогиня розмовляла з класом російською мовою, попри державну вимогу щодо української як мови освітнього процесу. 

Румунія вчитель вчитель TikTok

Румунська вчителька стала зіркою TikTok: 200 тис. підлітків вивчають математику
