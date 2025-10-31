Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви

На цей час відомо про двох загиблих та вісьмох поранених

Російська окупаційна армія відкрила вогонь з артилерії по Херсону. На цей час відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Зазначається, що росіяни атакували місто близько 11:00. За даними ДСНС, через ворожий удар пошкоджень зазнали торгові павільйони, на місці виникла пожежа. Унаслідок ударів загинули чоловік і жінка, ще восьмеро цивільних дістали поранення.

Росіяни атакували місто об 11:00 фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, уночі Росія прицільно атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини. Також окупанти вночі атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.