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    Опубликовано видео, как боевой самолет садится на автодорогу

    Этот маневр совершило два истребителя и бомбардировщик
    В сети появился ролик, показывающий тренировочные полеты боевых машин и их посадку на автомобильную дорогу. В видео фигурируют два истребителя Су-30М2 и бомбардировщик Су-34. Они впервые отрабатывали посадку на автодорогу шириной 18 метров, пишет «Главком». В связи со сложными погодными условиями, посадка совершалась конвейерным
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:37
    • Розсилка
    Самолет садится на автомобильную дорогу
    Самолет садится на автомобильную дорогу

    Этот маневр совершило два истребителя и бомбардировщик

    В сети появился ролик, показывающий тренировочные полеты боевых машин и их посадку на автомобильную дорогу. В видео фигурируют два истребителя Су-30М2 и бомбардировщик Су-34. Они впервые отрабатывали посадку на автодорогу шириной 18 метров, пишет «Главком».

    В связи со сложными погодными условиями, посадка совершалась конвейерным способом. То есть без полной остановки. В клипе видно, как самолеты лишь касаются колесами асфальта и сразу же идут на взлет.

    В описании клипа уточняется, что ранее такой маневр могли совершить только штурмовики. «Помимо этого, во время тренировочных полетов экипажи истребителей Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа», - уточняют авторы ролика.

    Учения проходили в Ростовской области России. 

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