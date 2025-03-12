Путін вперше приїхав на Курщину з початку операції ЗСУ (відео)

Путін прибув до штабу російського угруповання військ у Курській області, де заслухав доповідь Герасимова

Російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Курську область треба повністю звільнити і подумати про створення зони безпеки вздовж держкордону. До українських військових, узятих у полон у Курській області, ставитися як до терористів», – заявив диктатор.

Путін прибув до штабу російського угруповання військ у Курській області, де заслухав доповідь начальника генерального штабу Збройних сил РФ, генерала армії Валерія Герасимова. Згідно з доповіддю Герасимова, російським військам вдалося «звільнити» нібито понад 86% території Курської області, яку раніше займали українські військові.

Нагадаємо, українські війська, ймовірно, покидають Курську область. Forbes пише, що два тижні тому, 25 лютого, серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області.

«Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України», – зазначає Forbes з посиланням на українські джерела.

За даними DeepState, російська армія продовжує тиск на Курщині, маючи чергові просування. За інформацією аналітиків, найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.