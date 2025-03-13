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Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину

glavcom.ua
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У соцмережах розкритикували форму Путіна і порівняли її з костюмом охоронця за 1470 рублів
фото з відкритих джерел

Зовнішній вигляд глав держав у соцмережах став одною з найбільш обговорюваних тем

Російський диктатор Володимир Путін під час вчорашнього візиту у Курську область здивував одягом. Цю тему підхопили у соцмережах та почали критикувати зовнішній вигляд очільника Кремля. Про це пише «Главком» з посиланням на дописи у соцмережах.

Під час свого візиту до Курської області 12 березня 2025 року Володимир Путін з'явився у військовій формі, що викликало значний інтерес серед громадськості. Це був лише другий випадок, коли він відвідав війська на лінії фронту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Перший такий візит відбувся у квітні 2023 року, коли він був одягнений у костюм, а не у військову форму.

У соцмережах розкритикували форму Путіна і порівняли його з «костюмом охоронця «Контрол» за 1470 рублів.

Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину фото 1

У соцмережах коментують зовнішній вигляд Путіна по0різному (збережено в оригінальному вигляді): «Пациент «Киевзатридня» вернитесь в палату», «Сторож бензоколонки», «По-багатому. Полторы штуки стоит», «Він під Зеленського вирішив косити? Де костюм? Трамп не схвалює», «Мабуть готується до перемовин з Трампом, костюм підібрав)».

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибір військової форми цього разу може бути спробою Путіна позиціонувати себе як зацікавленого військового лідера. Це також може бути частиною його стратегії зобразити себе сильним і ефективним командиром напередодні важливих переговорів зі США щодо тимчасового припинення вогню.

Під час візиту Путін заслухав доповідь начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова та наголосив на необхідності створення «зони безпеки» вздовж державного кордону. Він також поставив завдання окупаційним військам завершити «розгром» українських сил у найкоротші терміни.

Цей візит супроводжувався поширенням пропагандистських матеріалів, які підкреслювали військові успіхи Росії в регіоні. Однак, на думку експертів, такі дії можуть бути спрямовані на підвищення його іміджу серед російської аудиторії та міжнародної спільноти.

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Теги: путін військові війна

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Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину
Костюм охоронця: соцмережі висміяли одяг Путіна під час поїздки на Курщину
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