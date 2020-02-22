Риз Уизерспун появилась в трейлере сериала «И повсюду тлеют пожары»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В cети появился трейлер одного из самых ожидаемых сериалов 2020 года «И повсюду тлеют пожары» по бестселлеру Селесты Инг.

В сети появился новый трейлер экранизации романа Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары». Сериал выходит уже в марте, а сегодня Hulu представила полноценный трейлер сериала с комментариями аткрис-исполнительниц главных ролей, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

Действие сериала происходит в 1990-е годы в спокойном и респектабельном городке в Огайо и рассказывает о двух семьях.

В обеих растут подростки, и в обеих за благопристойным фасадом скрываются нешуточные страсти. Керри Вашингтон и Риз Уизерспун играют двух главных героинь.

Уизерспун досталась роль Эллен Ричардсон – матери респектабельного семейства, которая живет «правильной» жизнью и считается лидером Шейкер-Хайтс.

Размеренный уклад ее жизни нарушает новая соседка – взбалмошная художница Миа Уоррен . Дочки женщин становятся подругами, каждая находит в соседском доме то, чего не хватает в собственном.