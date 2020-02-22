  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    Риз Уизерспун появилась в трейлере сериала «И повсюду тлеют пожары»

    • Розсилка
    Риз Уизерспун появилась в трейлере сериала «И повсюду тлеют пожары»

    В cети появился трейлер одного из самых ожидаемых сериалов 2020 года «И повсюду тлеют пожары» по бестселлеру Селесты Инг.

    В сети появился новый трейлер экранизации романа Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары». Сериал выходит уже в марте, а сегодня Hulu представила полноценный трейлер сериала с комментариями аткрис-исполнительниц главных ролей, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

    Действие сериала происходит в 1990-е годы в спокойном и респектабельном городке в Огайо и рассказывает о двух семьях.

    В обеих растут подростки, и в обеих за благопристойным фасадом скрываются нешуточные страсти. Керри Вашингтон и Риз Уизерспун играют двух главных героинь.

    Уизерспун досталась роль Эллен Ричардсон – матери респектабельного семейства, которая живет «правильной» жизнью и считается лидером Шейкер-Хайтс.

    Размеренный уклад ее жизни нарушает новая соседка – взбалмошная художница Миа Уоррен . Дочки женщин становятся подругами, каждая находит в соседском доме то, чего не хватает в собственном.

    знаменитости трейлер кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ