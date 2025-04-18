Рожевий і «волохатий»: у дубайського шоколаду з'явився конкурент

Ціна плитки бельгійського шоколаду стартує від 21 євро, проте він уже став трендом у соцмережах

На європейському кондитерському ринку спалахнула нова «солодка лихоманка». У продажу з'явився унікальний десерт, який вже охрестили «волохатим шоколадом» або «волоссям янгола». Ця незвичайна альтернатива популярному дубайському шоколаду стала відкриттям для гурманів та викликала бурхливі обговорення у соціальних мережах. Про це пише «Главком».

Інноваційні ласощі, створені талановитим бельгійським шоколатьє, є яскравим рожевим батончиком у шоколадній глазурі з дивовижною начинкою – традиційним турецьким компонентом солодощів пишманьє. Це східні солодощі, історія яких налічує кілька століть, виготовляються з найтонших цукрових ниток і мають характерну пухнасту текстуру.

Вперше цей незвичайний шоколад з'явився у Бельгії – країні з найбагатшими традиціями шоколадного виробництва. Новинка блискавично завоювала популярність по всьому світу завдяки своєму екстраординарному зовнішньому вигляду та неповторному смаковому профілю. Вартість однієї плитки становить близько 21 євро, що робить шоколад одним із найдорожчих і найпрестижніших кондитерських виробів сучасності.

Виробник з гордістю заявляє, що створив «найпишніший» шоколад у світі. В офіційному описі продукту особливо наголошується, що кожен виріб виготовляється вручну досвідченими кондитерами. Усередині шоколаду ховаються найтонші нитки зі смаком ванілі, граната та малини, що створюють «багатогранну смакову симфонію».

Цей десерт позиціонується не просто як насолода, а як справжній витвір кулінарного мистецтва, здатний викликати низку емоцій у дегустатора. Соціальні мережі буквально вибухнули відеооглядами нових ласощів.