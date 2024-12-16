Ціни на какао встановили новий рекорд. Як це вплине на вартість шоколаду

Вартість какао з початку 2024 року зросла більш ніж удвічі

Проблеми з постачанням какао ускладнюються через хвороби какао і низьку оплату праці фермерів

Ф'ючерси на какао досягли нового рекорду в Нью-Йорку, оскільки ринок зіткнувся з проблемами з постачанням. Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок ф'ючерси зросли на 4,8% до $11 839 за тонну. Цього року вони зросли майже втричі, що змусило виробників цукерок підняти ціни.

Ціни підвищилися на початку року, коли низькі врожаї в Західній Африці – найбільшому регіоні-виробнику – призвели до третього поспіль дефіциту пропозиції у світі. Після невеликого затишшя вартість какао знову почала зростати, оскільки несприятливі погодні умови продовжують загрожувати регіону, обмежуючи шанси відновити і без того низькі світові запаси.

Проблеми з постачанням какао ускладнюються через хвороби какао і низьку оплату праці фермерів. Новим деревам також потрібно кілька років, щоб дати плоди, що затримує відновлення виробництва.

Експерти вважають, що ціни, ймовірно, знизяться в наступному році, оскільки зростання ціни заохочує збільшення виробництва і стримує споживання.

Нагадаємо, перед початком березня ціни на какао вже зросли більш ніж удвічі протягом 12 місяців. Про величезний дефіцит свідчить те, що дерева старіють, а хвороби руйнують врожай в Західній Африці, яка постачає приблизно половину всього ринку.

Невдала погода стала останньою краплею: виробництво в Кот-д'Івуарі та Гані потрапило під нещасну стихію, і тепер багато трейдерів хвилюються, що виробництво ще довго не зможе відновитися. Це призвело до стрімкого зростання цін на ф'ючерси на 70% з початку березня до рекордного рівня цього тижня.

Для глобальних виробників шоколаду криза вже настала. Заводи закриваються від Малайзії до Німеччини та Чикаго. Компанії, які опинилися на неправильному боці ринку, вже отримують судові позови. Тепер, коли ліквідності немає, наступний етап ринку, ймовірно, буде насичений нестабільними цінами, що створюють загрозу краху підприємств.