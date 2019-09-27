Руслан Сеничкин в эфире заставил Маричку Падалко говорить на английском



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Телеведущая попросила коллегу в следующий раз предупреждать об экспериментах

Ведущий утренней программы на телеканале «1 + 1» Руслан Сеничкин, передавая слово коллеге - ведущей «ТСН» Маричци Падалко, неожиданно попросил ее поздороваться со зрителями не на украинском языке.

Эта идея пришла в голову телеведущему за того, что 26 сентября отмечено в календаре как Европейский день языков.

Маричка Падалко удивилась, но не растерялась и начала вести выпуск на английском, чем поразила коллегу.