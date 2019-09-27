Руслан Сеничкин в эфире заставил Маричку Падалко говорить на английском
Телеведущая попросила коллегу в следующий раз предупреждать об экспериментах
Ведущий утренней программы на телеканале «1 + 1» Руслан Сеничкин, передавая слово коллеге - ведущей «ТСН» Маричци Падалко, неожиданно попросил ее поздороваться со зрителями не на украинском языке.
Эта идея пришла в голову телеведущему за того, что 26 сентября отмечено в календаре как Европейский день языков.
Маричка Падалко удивилась, но не растерялась и начала вести выпуск на английском, чем поразила коллегу.
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Твоє обличчя, коли @ruslan_senichkin просить тебе експромтом поговорити в ефірі іншою мовою до Дня європейських мов. Врятувало те, що увесь ранок читала закордонну пресу, але всеодно лячно. Тому буду вважати це завдяки @snidanok дебютом
Джерело: detector.media
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