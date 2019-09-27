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    Шоу-биз

    Жена одиозного Медведчука поздравила Ани Лорак с днем рождения

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    Жена одиозного Медведчука поздравила Ани Лорак с днем рождения
    Пресс-служба телеканала «Интер»

    Телеведущая Оксана Марченко поздравила подругу с особым днем.

    Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, в пятницу, 27 сентября, празднует свой день рождения. Так, артистке исполняется 41 год.

    Жена Медведчука опубликовала утренний пост Instagram с искренними поздравлениями для Каролины.

    «Дорогие друзья, сегодня день рождения у Ани Лорак - у талантливой, бесконечно талантливой, красивой женщины, которая относится к тем, для кого возраст не имеет значения», - пишет Оксана.

    Свой пост телеведущая сопроводила короткой частью архивного выпуске программы «Шоу Оксаны Марченко».

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    Дорогие друзья, сегодня день рождения у Ани Лорак @anilorak - у талантливой, бесконечно талантливой, красивой женщины, которая относится к тем, для кого возраст не имеет значения... я хочу пожелать тебе, дорогой Человек, чтобы ты вспомнила свои слова и своё крылатое пожелание себе, прозвучавшее более 10 лет назад: "Я сделаю это!" Пусть не останется ни одной непокоренной тобой вершины! С Днем рождения, река, ставшая морем! #оксанамарченко #анилорак #сднемрождения #oksanamarchenko #anilorak #happybirthday

    Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

    «Я хочу пожелать тебе, дорогой Человек, чтобы ты вспомнила свои слова и свое крылатое пожелание себе, прозвучавшее более 10 лет назад: «Я сделаю это!» Пусть не останется ни одной непокоренной тобой вершины! С Днем рождения, река, ставшая морем!», - добавила Марченко.

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