Жена одиозного Медведчука поздравила Ани Лорак с днем рождения

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Пресс-служба телеканала «Интер»

Телеведущая Оксана Марченко поздравила подругу с особым днем.

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, в пятницу, 27 сентября, празднует свой день рождения. Так, артистке исполняется 41 год.

Жена Медведчука опубликовала утренний пост Instagram с искренними поздравлениями для Каролины.

«Дорогие друзья, сегодня день рождения у Ани Лорак - у талантливой, бесконечно талантливой, красивой женщины, которая относится к тем, для кого возраст не имеет значения», - пишет Оксана.

Свой пост телеведущая сопроводила короткой частью архивного выпуске программы «Шоу Оксаны Марченко».

«Я хочу пожелать тебе, дорогой Человек, чтобы ты вспомнила свои слова и свое крылатое пожелание себе, прозвучавшее более 10 лет назад: «Я сделаю это!» Пусть не останется ни одной непокоренной тобой вершины! С Днем рождения, река, ставшая морем!», - добавила Марченко.