Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в мощную турбулентность (видео)



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dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось пережить весьма неприятные минуты

Один из пассажиров снял видео, как самолет RAF Voyager, на борту которого находились герцог и герцогиня Кембриджские, попал в сильный шторм во время перелета из Лахора в Исламабад.

«Мало кто из нас попадал в такую турбулентность», «Честно говоря, я еще никогда не ощущал такой нервозности в самолете», — рассказывали сопровождавшие королевских особ корреспонденты.

Вокруг сверкали молнии. Полет, по свидетельствам очевидцев, был похож на американские горки. Людей подбрасывало в креслах.

Пилот дважды безуспешно пытался зайти на посадку в разных аэропортах. В результате решено было вернуться в Лахор.

Принц Уильям, который сам в прошлом был пилотом вертолета скорой помощи, постарался лично убедиться, что все пассажиры на борту, включая своих помощников и журналистов, находятся в безопасности. Он обошел всех присутствующих, и даже шутил, пытаясь поднять им настроение, говоря, что это он управлял самолетом.

Джерело: dailymail.co.uk