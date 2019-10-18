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    Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в мощную турбулентность (видео)

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    Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в мощную турбулентность (видео)
    dailymail.co.uk

    Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось пережить весьма неприятные минуты

    Один из пассажиров снял видео, как самолет RAF Voyager, на борту которого находились герцог и герцогиня Кембриджские, попал в сильный шторм во время перелета из Лахора в Исламабад.

    «Мало кто из нас попадал в такую турбулентность», «Честно говоря, я еще никогда не ощущал такой нервозности в самолете», — рассказывали сопровождавшие королевских особ корреспонденты.

    Вокруг сверкали молнии. Полет, по свидетельствам очевидцев, был похож на американские горки. Людей подбрасывало в креслах.

    Пилот дважды безуспешно пытался зайти на посадку в разных аэропортах. В результате решено было вернуться в Лахор.

    Принц Уильям, который сам в прошлом был пилотом вертолета скорой помощи, постарался лично убедиться, что все пассажиры на борту, включая своих помощников и журналистов, находятся в безопасности. Он обошел всех присутствующих, и даже шутил, пытаясь поднять им настроение, говоря, что это он управлял самолетом.

    Джерело: dailymail.co.uk

    Кейт Миддлтон Принц Уильям шторм самолет
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