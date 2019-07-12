В Одессе начались съемки проекта Янины Соколовой «Я, Нина»

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znaj.ua

Сегодня, 12 июля, в день открытия 10-го Одесского международного кинофестиваля, начались съемки проекту Янины Соколовой «Я, Нина»

Видео, на котором съемочная группа разбивает тарелку, опубликованона Фейсбук-странице проекта.

Мультимедийный проект «Я, Нина» будет состоять из одноименной автобиографической книги, художественного фильма и саундтрека к нему.

Фильм покажет историю одной болезни, которая, возможно, изменит жизнь многих людей.

По сюжету ленты, молодая успешная журналистка Нина узнает, что больна раком. Ей делают операцию по удалению внутренних женских органов. Нина пытается удержать статус-кво на работе и дома, но болезнь заставляет меняться.

Влюбленность, изнурительные медицинские процедуры и другой ритм жизни помогают Нине найти более глубокий контакт с собой.

Главные роли сыграют Янина Соколова, Валерия Ходос и Валерий Харчишин.

Идея - Янина Соколова, сценарий - Ольга Куровец, режиссер - Владимир Харченко-Куликовский, продюсер - Олеся Кореженевська, оператор - Сергей Михальчук, вторая режиссер - Янина Кучер, скрипт-доктор - Владимир Громов.

Янина убеждена, что с помощью своего проекта сможет мотивировать других на борьбу. А еще привлечет внимание к различным аспектам проблемы лечения и профилактики онкологических заболеваний в Украине.

«Фильм - самый простой и эффективный способ донести людям главные ценности. Мы вдохновим вас сделать жизнь такой, за которое стоит бороться. Надо проживать каждый день, как последний. Это будет история о счастье, любви, жизни, силу и борьбу », - рассказала Соколова.