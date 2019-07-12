Роберт Дауни-младший получит 75 млн долларов за последних «Мстителей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эта сумма складывается из гонорара и процента от прибыли

Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате 2,7 млрд долларов, что явлеяется огромным успехом не только для Disney и Marvel, но и победой лично для исполнителя роли Железного человека Роберта Дауни-младшего. По данным Forbes, актёр получит за работу над фильмом 75 млн долларов.

Дауни-младший получил аванс в размере 20 млн долларов, что на 5 млн больше, чем у его коллег Криса Эванса, Криса Хемсворта и Скарлетт Йоханнсон. Но огромный доход актёру обеспечивает дополнительная сделка, согласно которой он получает 8% от чистой прибыли фильма. На данный момент это 700 млн долларов. То есть Дауни-младший получит 55 млн и 75 млн всего.

Исполнители небольших ролей вроде Брэдли Купера могут вытребовать 1% от чистой прибыли фильма. Для Купера это означает около 7 млн долларов дополнительного дохода. Если студия снимает отдельный фильм о каком-то персонаже, актёр может получить и больший процент от прибыли.

Роберт Дауни-младший играл Железного человека с самого первого фильма кинематографической вселенной Marvel, вышедшего в 2008 году. Его герой получил три сольных картины, а также появлялся во всех «Мстителях», фильмах про Капитана Америка и Человека-паука. Примечательно, что за первую картину Дауни получил гонорар 500 тыс. долларов, а за появление во второстепенной роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» — 10 млн.

В 2020 году на экраны выйдет новый проект Дауни — семейная комедия «Путешествие Доктора Дулиттла».

Джерело: Киноафиша