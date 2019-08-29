Експерт-міжнародник пояснив, які наслідки конфлікту між Південною Кореєю та Японією



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Південна Корея та Японія не виявляють бажання припинити цей конфлікт і примиритися

Між Японією та Південною Кореєю загострився конфлікт. Обибдві країни припинили обмінюватися розвідданими. Така ситуація призведе до порушення безпеки в регіоні. КНДР та Китаю така ситуацію на руку. Такі думки висловив експерт-міжнародник, аналітик Центру «Ad Astra» Анатолій Максимов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Анатолій Максимов, експерт-міжнародник

Конфлікт між Японією та Південною Кореєю почався ще у ХХ столітті.

«З 1910 по 1945 роки Японія окупувала Південну Корею. І Сеул до сих пір не може цього забути й пробачити. Японія використовувала південнокорейців фактично як рабську силу. У 1965 році було підписано договір про примирення. Японія тоді заплатила репарації, які дозволили дуже швидко підняти економіку Південної Кореї і стати на шлях корейського дива. Але з минулого року почалися знову суперечки щодо виплатити тим, хто примусово працював на японських заводах. Японія відмовилася. Далі ситуація загострилася кілька тижнів тому – обидві країни розпочали торговельну війну. І останній крок до загострення той, що Південна Корея вийшла з договору про обмін розвідувальними даними», - каже Максимов.

Цим фактом були стурбовані у Білому Домі США. «Треба розуміти, що дані, які отримувала Японія, передавалися до США. А якщо Південна Корея не буде передавати ці дані, то погіршиться безпека в усьому регіоні. Невідомо, що буде далі, адже обидві країни (Південна Корея та Японія – Главком) не виявляють бажання припинити цей конфлікт», - продовжує Максимов.

Від цієї сварки між двома країнами вигоду отримають Північна Корея та Китай. «У Китаї є свої безпекові конфлікти зі США у Південнокитайському морі. А з Японією біля її берегів. Тому є простір для подальших провокацій. І як наслідок, КНДР також буде відчувати себе безкарним і запускати ще більше ракет. Адже два союзники США у регіоні між собою посварилися. Ракети, які запускає КНДР становлять загрозу і Південній Кореї, і Японії. Це родичі «ескандеру». Не ясно поки що яким чином КНД отримала технології, але ракети дуже сході на російський «ескандер»», - каже Максимов.

Експерт-міжнародник висловив жаль, що загроза фізичному існуванню двох країн не налаштовує на шлях примирення та подальшої співпраці.

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