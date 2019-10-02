Фіксування назви формули Штайнмаєра на письмі дозволить Росії «чіпляти» Німеччину – політолог



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Росія зараз має лояльність з боку Емануеля Макрона, яка проявляється в різних дипломатичних реверансах

Росія зараз має лояльність з боку Емануеля Макрона, яка проявляється в різних дипломатичних реверансах. Закріплена на письмі назва «Формула Штайнмаєра» потрібна Росії як гачок для того, щоб чіпляти за неї Німеччину. Таку думу висловив виконавичй директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики

Підписані 1 жовтня 2019 в Мінську під час засідання тристронньої контактної групи листи закріпили письмово так звану «формулу Штайнмаєра». «Чому цю формулу так назвали? Є один аргумент. Росія зараз має лояльність з боку Емануеля Макрона, яка проявляється в різних дипломатичних реверансах і «Формула Штайнмаєра» потрібна як меседж, як гачок для того, щоб чіпляти за неї Німеччину. Ми бачимо, що Ангела Меркель з різних об’єктивних причин стала дещо менш активною на міжнародній арені, але вона не збирається у відставку, тому що це спричинить дочасні парламентські вибори. Це може в свою чергу вдарити по позиції її наступниці Аннегрет Крамп-Карренбауер. Тому і є така формула з такою назвою», - пояснив Магда.

Повідомлялося, що офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер зазначила, що можливість для зустрічі дає погодження «формули Штайнмаєра»

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