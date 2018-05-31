Хто лобіює закон про заборону пальмової олії в продуктах харчування?

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Світлина з відкритих джерел

Проблема не в пальмовій олії. Проблема в транс жирах, і саме їх треба забороняти. Але законопроект нічого про це не каже. Натомість законопроект лобіює інтереси виробників соняшникової олії та маргаринової продукції. Такі думки висловила Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНЕУ, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Приходячи до супермаркету споживач не повинен вичитувати етикетку. Він повинен робити вибір. «Щодо великого асортименту молочних продуктів, то подивіться, який він. У наших лабораторіях ми багато разів тестували молоко. Рослинних жирів не було. Натомість були порушення в деяких виробників, наприклад, наявність антибіотиків. Якщо беремо десерт , то можемо знайти інформацію про те, що використана пальмова олія, кокосова олія або суміш транс генних жирів», - говорить Сидоренко.

Вона зазначає, що в Україні є проблеми із забезпеченням молочною сировиною. Її у два рази менше, аніж хотілося б мати. Але офіційно дозволяється використання рослинних жирів при комбінаціях, які повинні пройти апробацію, бути затвердженими.

«Проблема не в пальмовій олії. Проблема в транс жирах, і саме їх треба забороняти або обмежити до 2% їхньої присутності в будь-яких харчових продуктах – десертах, кондитерських виробах. Але законопроект, який прийнято в першому читанні, нічого про це не каже. Презентуючи законопроект, депутати просто маніпулюють споживачем. Законопроект про заборону пальмової олії б’є по учасникам ринку харчової промисловості, по імпортерам пальмової олії і по експортерам кондитерської промисловості. Цей законопроект лобіює, на мій погляд, інтереси виробників соняшникової олії або рослинних олій та маргаринової продукції. Адже їхнє використання стало економічно недоцільним. Тому, як кажуть, бізнес і нічого особистого», - продовжує Сидоренко.

Експертка зазначає, що потрібно навести лад у маркуванні продукції. «Є давно прийнятий регламент. Але він не виконується. Має бути також жорсткий державний контроль. Гармонізація законодавства до ЄС в сфері безпечності харчових продуктів дуже повільно проходить.

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