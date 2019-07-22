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    Прес-центр «Главкома»

    Політолог розповіла, чим загрожує для країни монополізація парламенту однією політичною силою

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    Політолог розповіла, чим загрожує для країни монополізація парламенту однією політичною силою
    Світлина з відкритих джерел

    Гарантувати відсутність різких рішень буде відсутність конституційної більшості в «Слуги народу»

    Якщо партія шостого президента сформує самостійно більшість у парламенті, то є ризики того, що всі рішення будуть прийматися в інтересах цієї політичної сили. Але у неї не буде конституційної більшості. Вкрай важливо в парламенті мати широку стійку більшість, яка не буде монополізована однією політичною силою. Такі думки висловила виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

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    Якщо парламентська більшість буде сформована на базі однієї політичної сили, то є ризики того, що всі рішення будуть прийматися в інтересах цієї політичної сили.

    «Наприклад, уже зараз обговорюється питання, що варто провести і місцеві позачергові вибори в цьому році. Якщо це рішення може бути прийнято однією політичною силою, то створюються ситуації для органів місцевий рад, органів адміністрування виборів. Якщо ж рішення будуть прийматися з урахування інтересів інших політичних сил, то є підстави , щоб більш обґрунтовано, більш зважено приймати якісь рішення. Тому завжди краще мати дві або три голови при прийнятті будь-якого рішення», - каже Конончук.

    Гарантувати відсутність різких  рішень буде відсутність конституційної більшості в «Слуги народу».

    «Це буде пом’якшувати якісь рішення спонтанного плану. Бо, наприклад, щодо проведення місцевих виборів, то Конституція передбачає, що чергові місцеві вибори повинні відбутися у 2020 році. Якщо припустити, що пройдуть зараз місцеві позачергові вибори, то через рік все одно повинні відбутися місцеві вибори», - продовжує політог.

    Тому, щоб продумувати наслідки рішень, і щоб уникати небажаних наслідків є сенс створювати коаліцію, яка буде відповідати за ті рішення, які приймаються.

    «Відповідно внесення змін в Конституцію будуть відбуватися більш зважено з урахуванням інтересів інших політичних сил. Це дуже важливо для нашої країни, яка все таки немає такої стійкої традиції демократії. Вона піддана різним зовнішнім впливам, у тому числі не дуже добрим впливам. Тому вкрай важливо в парламенті мати широку стійку більшість, яка не буде монополізована однією політичною силою», - підсумувала Конончук.

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