Правозахисники підготували подання до Міжнародного кримінального суду про порушення прав людини під час збройного конфлікту



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Світлина з відкритих джерел Зона бойових дій на Донбасі

Подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) створено на основі узагальненої інформації, яка стосується скоєння насильницьких злочинів під час воєнного конфлікту на сході України в 2014-2018 роках, що спричинили смерті та каліцтва цивільних й військовополонених, катування та жорстоке поводження з військовополоненими й заручниками, незаконне позбавлення свободи, незаконне утримання під вартою, руйнування житла та об’єктів інфраструктури. Узагальнення проводилися шляхом обробки інформації, що вміщена в бази даних ГО «Мирний берег» та Харківської правозахисної групи. Про це розповів Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ) під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

У поданні до МКС обґрунтовується можливість кваліфікації досліджуваних порушень прав людини як злочинів проти людяності та/або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

«Нами задокументовано та досліджено 108 випадків вбивств, в тому числі 50 цивільних та 68 військовослужбовців, 90 вбивств – на окупованій території, 18 – на підконтрольній території. З них 78 випадків – позасудові страти, 6 – поодинокі вбивства (снайпери чи на блок-постах), 24 – закатовані до смерті (13 військовослужбовців та 11 цивільних осіб)», - розповідає Захаров.

За його словами, від обстрілів, вибухів на мінах, розтяжках та інших вибухонебезпечних предметах було знайдено та введено в базу даних ХПГ персональні дані щодо 3 187 загиблих та 5 390 поранених цивільних осіб, встановлено 19 586 випадків знищення або псування будівель та об’єктів інфраструктури, в тому числі 18 154 житлових будинків.

Постраждали 160 медичних установ, 130 з них частково або повністю припинили роботу.

«Нами зафіксовані випадки захоплень і атак на 58 навчальних закладів в 20 містах Донецької області та 21 навчальний заклад в 14 містах Луганської області- як незаконними збройними формуваннями, так і воєнними частинами Збройних сил України. Внаслідок воєнних дій істотно постраждали також культові споруди. На початок січня 2015 року в донецькій області постраждало 62 православних храми, в Луганській – 10. 10 храмів знищено дощенту. Пошкодження отримали також греко-католицький та протестантські храми, а також одна мусульманська мечеть», - продовжує правозахисник.

Захаров стурбований, що в Україні відсутня єдина державна політика відносно обліку цивільного населення, постраждалого під час збройного конфлікту. Реєстру немає взагалі, а цивільні жертви збройного конфлікту не отримують компенсації.

Як повідомляв «Главком», На окупованих територіях Луганської та Донецької областях окупаційна влада чинить утиски релігійним громадам. Віруючих, яких запідозрюють в скептичному ставленні до окупантів, арештовують, незаконно утримують у підвалах та піддають психологічному й фізичному катуванню.

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