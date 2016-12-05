Росія хоче поставити окупований Донбас у газову залежність - експерт

Єдині два пункти входу для постачання газу на Донбас знаходяться на території, непідконтрольній Україні. Цим користується «Газпром», аби постачати до регіону власне паливо та поставити територію Донеччини і Луганщини у залежність. Про це розповів під час прес-конференції вв прес-центра «Главком» Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Першою і визначальною метою є створення передумов для нарощування залежності за тим самим сценарієм, який спрацював в Україні в 1997 і 2010 роках. Тобто створивши газовий борг, досягти певних політичних преференцій», – стверджує експерт. За словами експерта, Україна змогла вжити необхідних заходів ще до початку постачання



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Світлина з відкритих джерел

Єдині два пункти входу для постачання газу на Донбас знаходяться на території, непідконтрольній Україні. Цим користується «Газпром», аби постачати до регіону власне паливо та поставити територію Донеччини і Луганщини у залежність. Про це розповів під час прес-конференції вв прес-центра «Главком» Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Першою і визначальною метою є створення передумов для нарощування залежності за тим самим сценарієм, який спрацював в Україні в 1997 і 2010 роках. Тобто створивши газовий борг, досягти певних політичних преференцій», – стверджує експерт.

За словами експерта, Україна змогла вжити необхідних заходів ще до початку постачання Газпромом газу.

«Компанія «Укратрансгаз» змогла переналаштувати систему постачання, таким чином відрізавши системи, які функціонують на непідконтрольній території», – зазначив він.

Він також додав, що жодних юридичних підстав на підтвердження, що змусили б НАК «Нафтогаз України» розраховуватися за постачання палива на Сході, не існує. Крім цього Київ не визнає легітимності будь-яких квазі-утворень та не веде з ними діалог, що є для нас перевагою.

Також Чубик розповів, що відсутність електровимірювальної станції на придністровській території дозволяє Росії списувати великі обсяги газу та запевняти Молдову, що вони були спожиті. Також РФ здійснює вплив на молдовську компанію «Moldova-Gaz», оскільки володіє 50% акцій цього підприємства.

Росія користується тим, що на придністровській території відсутня газовимірювальна станція.

«На не підконтрольній території немає газовимірювальних станцій, тому облік ведеться достатньо специфічним чином. Росія може списувати на цю територію будь-які обсяги газу та казати Кишеневу, що ці обсяги були спожиті», - розповідає виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Також він зазначає, що сума боргу складає близько 6 млрд доларів

Також РФ має можливість впливу на державну компанію «Moldova-Gaz»

«Через методи впливу та шантажу вдалося ввести туди «Газпром». Він офіціно володіє 50% акцій цього підприємства. Також більше, ніж 13 відсотків віддали в управління Адміністрації придністровського регіону. Хоча офіційно це не визнана Кишеневом територія», - розповів Чубик.

За його словами, з початку 90-х Росія досить вдало використала залежність Молдови від енергоресурсів. Тому Росія вибудувала досить ефективну систему впливу та шантажу на керівництво Молдови.

«Під час спровокованого Росією конфлікту та відторгнення частини Молдови, яку почали називати Придністровським регіоном, вона перебуває під повним контролем Росії. Ця територія використовується для того, щоб тримати Молдову на двох гачках. Перший – це газопостачання, а другий – електропостачання», - підсумував експерт.

Анна Скалій, Анастасія Пилипейко, Главком

Запис прес-конференції: