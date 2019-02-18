Скільки грошей зможе Україна виділяти на ВМСУ?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики Світлина: Главком/ Станіслав Груздєв

Якщо економіка України не почне рости не менше 6-10% на рік або не буде прийняте рішення про збільшення бюджету ЗСУ в абсолютних показниках при нинішніх темпах росту, то наша держава не зможе повною мірою профінансувати ВМС на другому і третьому етапах стратегії.

Стратегія ВМС розроблялася протягом 2018 року із залученням США, Великої Британії і Швеції, які або є членами НАТО, або є партнерами Альянсу. Власне те, що документ вийшов таким елегантним є вже наслідком залучення іноземних спеціалістів. Але є сумніви щодо фінансової спроможності України реалізувати другий та третій етап Стратегії. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На думку експерта, не менш важливим є те, що стратегія українського флоту до 2035 року розроблялася на основі доктрини НАТО AJP-3.1 з проведення морських операцій Альянсу. «Передбачається, що на 2025 рік українські моряки будуть підготовлені таким чином, щоб могти діяти спільно із силами НАТО. По суті, мова йде про реалізацію ключової цілі України щодо приєднання до Альянсу, в тому числі через посилення взаємосумісності. Такий розвиток подій спиратиметься на вже отриманий в рамках міжнародних навчань Sea Breeze досвід і навички діяти спільно із силами НАТО», - говорить Бєлєсков.

Також стратегія ВМС передбачає отримання від міжнародних партнерів допомоги. В цьому контексті слід згадати те, що бюджет Пентагону 2018 і 2019 років передбачає можливість фінансування проектів щодо посилення боєздатності України на морі. В тому числі через закупівлі РЛС для моніторингу ситуації на морі.

«Під питанням, чи зможе Україна на техніку для ВМС виділяти $100-250 млн на рік, як це передбачає другий етап, і $150-400 млн як передбачає третій етап. На 2019 рік увесь бюджет на техніку для ЗСУ складає до $574 млн, які спрямовуються на потреби Сухопутних сил, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій. Якщо економіка України не почне рости не менше 6-10% на рік або не буде прийняте рішення про збільшення бюджету ЗСУ в абсолютних показниках при нинішніх темпах росту, то наша держава не зможе повною мірою профінансувати ВМС на другому і третьому етапах стратегії. Військова загроза РФ для України і далі буде, в першу чергу, зберігатися на суші, тобто пріоритет залишатиметься за підтримкою Сухопутних і Повітряних сил. У найближчі роки може постати питання щодо заміни радянських високотехнологічних систем – винищувачів (Су-27, МіГ-29) та систем ППО (С-300 ПС/ПТ). Це може стати на заваді фінансуванню проектів ВМС», - зазначив Бєлєсков.

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