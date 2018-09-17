В Росії збільшилася кількість кримінальних справ за репости в соцмережі – російська мігрантка



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Світлина з відкритих джерел

В Росії збільшилася кількість уримінальних та даміністравних справ за репости та дописи у соцмережі. Якщо раніше саджали за підтрмику України, то наразі за критику чинної влади. Про це розповіла російський опозиційний поілтик, політична мігрантка Ольґа Курносова під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

В Росії є поліцейська дубина у вигляді кримінального законодавства.

«Її можуть застосовувати так як хочеться силовикам або представникам органам влади. Тому ми бачимо, що весь час існування 282 статті Кримінального Кодексу РФ за екстремізм, активно застосовується. Адже наразі вона містить так звані інтернет-поправки. Вони з’явилися у червні 2014 року. А перше читання цього документу відбулося ще у 2013 році. Звичайно, те, що ці поправки були прийняті саме у 2014 році, має місце український слід. Адже деякі росіяни активно підтримували Україну», - говорить Курносова.

За її підрахунками, у 2014 році було відкрито 267 кримінальних справ, у 2015 році – 278, у 2016 – 395, 2017 – 465 кримінальних справ і 4 046 – адміністративних справ.

«Не зрозуміло, навіщо тут застосовувати кримінальну статтю. У цій статті є не тільки серйозні штрафи, а й позбавлення волі від 2 років до 5. Тобто за репост у соцмережі якогось анекдоту або якоїсь картинки можна сісти в тюрму до п’яти років. І на жаль, сьогодні в Росії за репост можна отримати реальний вирок позбавлення волі», - продовжує Курносова.

Саджають не тільки по 282 статті кримінального Кодексу Рф. Також застосовують 280 статтю за виправдання екстремізму, а також статті за розпалювання почуття віруючих, реабілітація нацизму.

«Застосовують це все лише за те, що люди сьогодні критикують владу. Влада вважає, що вона є соціальною групою. А там є формулювання «за розпалювання ворожнечі в соціальній групі». Хоча є рішення Верховного Суду РФ про те, що не можна порушувати кримінальну справу за 282 статтею за критику чинної влади, тим не менш це рішення Суду ігнорується. Є смішна справа: одному губернатору на картинці намалювали «гітлерівські» вуса, і все, це вже розцінено як екстремізм, бо порівняли з нацистами представників влади», - підсумувала політична мігрантка.

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