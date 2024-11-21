Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО
Ангела Меркель у мемуарах розповіла про свою політичну діяльність
фото з відкритих джерел

Меркель зауважила, що «прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО»

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії. Про це вона розповіла у своїй книзі «Свобода. Мемуари 1954−2021», пише Die Zeit.

Ангела Меркель вказала на ризики, пов’язані з присутністю російського Чорноморського флоту на українському Кримському півострові. Вона підкреслила, що подібна ситуація не мала місця з жодним іншим кандидатом на вступ до НАТО. За її словами, на той момент лише незначна частина українського населення підтримувала ідею членства країни в Альянсі.

Також колишній канцлер додала, що «прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО».

«Я вважала ілюзією припускати, що статус кандидата на вступ захистив би Україну та Грузію від агресії Путіна, що цей статус мав би такий стримуючий ефект, що Путін пасивно сприйняв би розвиток подій. Чи можна було тоді уявити, що в надзвичайних ситуаціях країни-члени НАТО відповіли б військовою силою – матеріалами та військами – і втрутилися? Чи можна було б уявити, що як канцлер я попросила би німецький Бундестаг про такий мандат для нашого Бундесверу та отримала б підтримку більшості?», – йдеться у мемуарах.

Меркель також згадала про компроміс, досягнутий під час обговорення: «Той факт, що Грузія та Україна не отримали зобов’язання щодо статусу кандидатів, для них стало «ні» для їхніх надій. Той факт, що НАТО також запропонувала їм загальну обіцянку членства, для Путіна стало «так» членству в НАТО для обох країн та оголошенням війни».

Ангелу Меркель вперше обрали до Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року вона очолювала партію Християнсько-демократичний союз. Протягом 16 років, до виборів 2021 року, Меркель займала пост канцлера Німеччини, після чого вирішила не балотуватися знову. За час перебування на посаді вона вважалася однією з найвпливовіших політичних лідерів Європи та світу. Проте після початку повномасштабної війни в Україні політику Меркель почали жорстко критикувати, зокрема за спроби умиротворення Росії, залежність від російського газу та небажання визнавати свої помилки.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією.

Читайте також:

Теги: НАТО Україна Ангела Меркель Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австрія виділить кошти на зернову програму України
Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку
Вчора, 23:45
Зеленський розповів про Технологічну ставку
Президент повідомив, коли розпочнуться засідання Технологічної ставки
19 листопада, 13:04
Свято та традиції 16 листопада
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада, 00:05
Ілон Маск висловився про війну в Україні
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
8 листопада, 21:43
У США вручили нагороди святого Пантелеймона
У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні
3 листопада, 01:19
Владика Микола Бичок розповів про своє нове призначення
Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським
30 жовтня, 17:24
«На Заході й досі не хочуть визнавати, що це війна на знищення української нації»
Чи встоїть Захід перед новою коаліцією Путіна?
29 жовтня, 09:53
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
2,26 мільярда фунтів стерлінгів – це внесок Великої Британії у програму кредитної допомоги Україні
Британія надасть Україні кредит у $2,93 млрд за рахунок заморожених активів РФ
22 жовтня, 10:32

Політика

Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО
Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО
Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни
Amnesty International розкритикувала рішення Байдена передати Україні протипіхотні міни
ФБР запобігло масштабному теракту на Нью-Йоркській фондовій біржі
ФБР запобігло масштабному теракту на Нью-Йоркській фондовій біржі
НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря
НАТО взялось посилено контролювати підводну інфраструктуру Балтійського моря
Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади
Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
20K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
16K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
13K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року
11K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua