Ангела Меркель пояснила, чому перешкоджала Україні вступити до НАТО
Меркель зауважила, що «прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО»
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії. Про це вона розповіла у своїй книзі «Свобода. Мемуари 1954−2021», пише Die Zeit.
Ангела Меркель вказала на ризики, пов’язані з присутністю російського Чорноморського флоту на українському Кримському півострові. Вона підкреслила, що подібна ситуація не мала місця з жодним іншим кандидатом на вступ до НАТО. За її словами, на той момент лише незначна частина українського населення підтримувала ідею членства країни в Альянсі.
Також колишній канцлер додала, що «прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО».
«Я вважала ілюзією припускати, що статус кандидата на вступ захистив би Україну та Грузію від агресії Путіна, що цей статус мав би такий стримуючий ефект, що Путін пасивно сприйняв би розвиток подій. Чи можна було тоді уявити, що в надзвичайних ситуаціях країни-члени НАТО відповіли б військовою силою – матеріалами та військами – і втрутилися? Чи можна було б уявити, що як канцлер я попросила би німецький Бундестаг про такий мандат для нашого Бундесверу та отримала б підтримку більшості?», – йдеться у мемуарах.
Меркель також згадала про компроміс, досягнутий під час обговорення: «Той факт, що Грузія та Україна не отримали зобов’язання щодо статусу кандидатів, для них стало «ні» для їхніх надій. Той факт, що НАТО також запропонувала їм загальну обіцянку членства, для Путіна стало «так» членству в НАТО для обох країн та оголошенням війни».
Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.
До слова, Париж не проти запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу, однак тільки після завершення війни з Росією.
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