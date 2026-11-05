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Пішов з життя легендарний чемпіон Формули-1

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя легендарний чемпіон Формули-1
Джонс провів у Формулі-1 10 сезонів

Чемпіоном світу Алан Джонс став у складі «Вільямс» у 1980 році

У віці 80 років помер австралійський автогонщик, чемпіон Формули-1 1980 року Алан Джонс. Про смерть Джонса повідомила його дружина, інформує «Главком».

«З глибоким сумом повідомляємо, що 5 листопада після нетривалої хвороби пішов із життя наш дорогий Алан. Його щиро не вистачатиме близьким, а тепла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто був йому дорогий, а також численних уболівальників, за чию підтримку він завжди був дуже вдячний.

Алан присвятив своє життя автоспорту, залишивши по собі колосальну спадщину.

Наша сім'я хоче скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім, хто пройшов цей шлях поряд з Аланом, за довгі роки дружби, любові та підтримки. Йому неймовірно пощастило, що його оточувало стільки чудових людей», – йдеться у повідомленні.

Алан Джонс провів у Формулі-1 10 сезонів. Чемпіоном світу він став у складі «Вільямс». Джонс завершив кар'єру у 1986 році та залишається останнім чемпіоном Формули-1 з Австралії.

Нагадаємо, пілот стайні «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі тріумфував у сезоні-2026 після третього місця на Гран-прі Мексики

Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Антонеллі набрав 380 очок цьогоріч. До свого активу він записав девять перемог і впродовж нинішнього сезону 15 разів зійшов на подіум.

Антонеллі виграв титул на другий рік виступів у Формулі-1. Дебютний сезон-2025 він завершив сьомим. Представник «Мерседеса» став чемпіоном уперше з 2020 року.

Переможцем Гран-прі Мексики став пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Другим став гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон. На подіум піднялися винятково чемпіони світу.

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Теги: Формула-1 смерть Автоспорт

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