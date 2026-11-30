Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс після поразки збірної України проти Чорногорії на пресконференції з журналістами поділився причинами такого результату в Ризі. Про це з місця подій повідомляє «Главком».

За словами латвійського фахівця, однією з причин труднощів збірної є недостатня кількість гравців, які регулярно отримують ігровий час у своїх клубах. Із 12 баскетболістів лише шестеро мають стабільну ігрову практику, тоді як решта отримують обмежену кількість хвилин або взагалі не виходять на майданчик.

«Ви можете тренуватися, бігати, працювати в залі скільки завгодно, але без ігрової практики втрачаєте певні навички. Їх потрібно підтримувати щодня. Можна проводити тренування, але це не замінить гри», – пояснив Багатскіс.

Окремо тренер звернув увагу на фізичну боротьбу. На його думку, навіть гравці з хорошими атакувальними навичками не зможуть вийти на найвищий рівень, якщо їм бракуватиме фізичної потужності. У контексті останніх матчів Багатскіс визнав, що збірна дозволяла суперникам надто багато підбирань в атаці, через що українцям було складніше контролювати перебіг гри.

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Тренер також відреагував на запитання про те, чи не завадили збірній завищені очікування перед останніми матчами. За його словами, команда справді опинилася під більшою увагою, ніж на початку відбіркового циклу, коли від неї не чекали таких результатів.

Водночас Багатскіс не вважає суспільний тиск виправданням для невдач. Він наголосив, що кожен баскетболіст має зосередитися на власних обов'язках. «Є лише один тиск, який справді має значення, – той, який ви самі на себе накладаєте. Якщо починаєте надто багато думати про суспільство, краще мовчіть. Потрібно зосередитися на своїй роботі. Спочатку виконайте її, а вже потім можете говорити й радіти», – заявив тренер.

Багатскіс також зауважив, що після літа команда досі не повністю повернулася до потрібного психологічного та ігрового стану. На його думку, баскетболісти мають виходити на майданчик із максимальною самовіддачею та фізичною готовністю, а не покладатися лише на виконання тактичних комбінацій.

Нагадаємо, що центровий збірної України Ростислав Новицький відреагував на поразку України від Чорногорії.