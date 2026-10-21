Олександр Ковляр набрав 11 очок у грі Єврокубку

Ковляр провів на майданчику майже 32 хвилини, набрав 11 очок, зробив 3 підбирання, 8 передач

Ковляр допоміг «Будучності» перемогти «Нептунас»

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр вийшов у старті матчу Єврокубку, в якому його «Будучность» перемогла «Нептунас» 104:89. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр провів на майданчику майже 32 хвилини, набрав 11 очок (1/3 двоочкові, 3/5 триочкові), зробив 3 підбирання, 8 передач при 1 фолі та 1 втраті.

«Будучность» після чотирьох матчів має дві перемоги і посідає четверте місце в групі.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.