Головна Спорт Біатлон
search button user button menu button

Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою
Українка завершила минулий сезон на 52-й позиції в заліку Кубку світу
фото: Instagram Христини Дмитренко

Фінський спеціаліст доєднався до жіночої збірної України з біатлону у червні

Біатлоністка Христина Дмитренко розповіла про роботу з фінським фахівцем Вілле Маунукселою, який у червні доєднався до тренерського штабу жіночої збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

«Зараз підготовка зовсім інша. Дуже багато розвивальної роботи саме по зонах. Вона у нас майже щодня. Тренер пояснює, що і навіщо ми робимо, тобто ми не працюємо наосліп. Відчуваю по собі: роботи багато, але я її переварюю.

Дуже цікаво, як усе буде, бо ми тренуємося за планом фінського тренера, повністю виконуємо його програму. Мені подобається, дуже класно», – сказала Дмитренко.

Вілле Маунусела доєднується до збірної України лише у той час,  коли синьо-жовті проводять процес підготовки закордоном. Раніше 37-річний фахівець працював з збірно Фінляндії з лижних перегонів.

Вже 26 листопада стартує Кубок світу з біатлону 2026/27.

До слова, на Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів – гарантоване місце на гонку в масстарті етапу матимуть 20  спортсменів, а не 25, як це було раніше.

 

Теги: Христина Дмитренко біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Резцової виникли проблеми з патронами
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
Вчора, 09:10
Минулого сезону золото Кубку світу з біатлону заювали французи Ерік Перро та Лу Жанмонно
На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів
29 вересня, 21:58
Кубок світу з біатлону сезону 2026/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про своє «виключення» зі збірної України
22 вересня, 22:58
Кубок світу з біатлону сезону 26/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі збірної України з біатлону
22 вересня, 18:20
Будинок Марти Герко росіяни повністю зруйнували двома КАБами 16 вересня
Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
21 вересня, 15:26
47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU
Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів
19 вересня, 11:50
Сергій Чепіков був депутатом Державної думи РФ VII та VIII скликань
Помер олімпійський чемпіон Сергій Чепіков, який підтримував війну Росії проти України
17 вересня, 14:44
Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС
Пропагандист Губернієв звинуватив керівника світового біатлону у русофобії
17 вересня, 11:48
Доротея Вірер остаточно змінить гвинтівку на мікрофон
Шість «Кришталевих глобусів» на трьох. Легендарні біатлоністки отримали нову роботу
16 вересня, 16:20

Біатлон

Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою
Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів
На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua