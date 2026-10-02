Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою

Фінський спеціаліст доєднався до жіночої збірної України з біатлону у червні

Біатлоністка Христина Дмитренко розповіла про роботу з фінським фахівцем Вілле Маунукселою, який у червні доєднався до тренерського штабу жіночої збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

«Зараз підготовка зовсім інша. Дуже багато розвивальної роботи саме по зонах. Вона у нас майже щодня. Тренер пояснює, що і навіщо ми робимо, тобто ми не працюємо наосліп. Відчуваю по собі: роботи багато, але я її переварюю.

Дуже цікаво, як усе буде, бо ми тренуємося за планом фінського тренера, повністю виконуємо його програму. Мені подобається, дуже класно», – сказала Дмитренко.

Вілле Маунусела доєднується до збірної України лише у той час, коли синьо-жовті проводять процес підготовки закордоном. Раніше 37-річний фахівець працював з збірно Фінляндії з лижних перегонів.

Вже 26 листопада стартує Кубок світу з біатлону 2026/27.

До слова, на Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів – гарантоване місце на гонку в масстарті етапу матимуть 20 спортсменів, а не 25, як це було раніше.