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Експромоутер Усика Красюк висловився про потенційний бій українця з Вайлдером

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Експромоутер Усика Красюк висловився про потенційний бій українця з Вайлдером
Олександр Красюк наразі є промоутером Дениса Берінчика
фото: Instagram Олександра Красюка

Олександр Усик найближчим часом може вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером

Олександр Красюк, який раніше був промоутером Олександра Усика, поділився думками щодо потенційного бою українського боксера з Деонтеєм Вайлдером. Про це повідомляє «Главком».

«Якщо ти здобув усі нагороди світу, якщо тебе тричі визнавали абсолютним чемпіоном, якщо ти заробив величезні гроші у своєму бізнесі – маю на увазі боксерський бізнес, – якщо люди захоплюються тобою як найкращим у поколінні... чи здатний ти все ще знайти справжній стимул рухатися далі? Ось найголовніше питання.

Справа не в тому, чи сильніший Усик за Вайлдера – для мене Усик найсильніший, для мене Усик найкращий у цьому поколінні, у цьому немає жодних сумнівів. Але згадайте, що казав Віталій Кличко: все справа в тому, наскільки ти хороший протягом цих 46 хвилин», – заявив Красюк.

Експромоутер Усика зазначив, що виграти бій без мотивації буде складно.

«Тож якщо у тебе немає мотивації або якщо твоя мотивація згасла, якщо у тебе немає стимулу вставати о 5:00 ранку і робити по три тренування на день, якщо ти «наївся» цим всім – у мене для тебе погані новини. Це не обов’язково означає, що ти програєш бій, але це означає, що ризик значно вищий.

Якщо цей ризик якось компенсується фінансовою складовою, то, можливо, ризикнути варто. Але ти маєш пам’ятати, що ризикуєш не лише своїм здоров’ям, а й спадщиною. А спадщина, яку ми будували понад 12 років – та й він сам будував її, не знаю, років 20, ставши чемпіоном Європи, світу серед любителів, олімпійським чемпіоном, – вона безцінна. Для неї немає ціни. І якщо ти готовий продати її за певну кількість грошових знаків – ну що ж, це твоє рішення. Але маємо те, що маємо, остаточне рішення приймає боєць», – сказав Красюк.

При цьому Красюк не вірить, що Вайлдер може здолати Усика

«Чи здатен Вайлдер завдати поразки Усику: та ні, я в це не вірю, але статися може що завгодно», – сказав Красюк.

Олександр Усик останній раз виходив на ринг у травні 2026 року: у Єгипті він нокаутував Ріко Верховена у 11-му раунді.

До слова, філіппінець Менні Пак'яо поспарингував з польським президентом Каролем Навроцьким. 

Раніше російський олігарх Умар Кремльов підтвердив, що син Дональда Трампа повернув йому кошти за подарунок на весілля.

Теги: бокс Олександр Усик Олександр Красюк

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