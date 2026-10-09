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Чемпіон Європи-2024 продовжить футбольну кар'єру в Катарі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон Європи-2024 продовжить футбольну кар'єру в Катарі
Хоселу освоївся на Близькому Сході
фото: EFE

«Рятівник» мадридського «Реала» знайшов нову команду

Колишній форвард збірної Іспанії Хоселу приєднався до «Аль-Сайлії» з катарської Дохи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Ветеран підписав контракт до кінця сезону. «Аль-Сайлії» він дістався безкоштовно. Влітку Хоселу став вільним агентом після двох сезонів у складі «Аль-Гарафи» з катарського Ер-Райяна.

Нападник довго йшов до статусу зірки. Після дебюту в рідній «Сельті» з Віго він не зміг закріпитися у мадридському «Реалі» та поїхав за межі Іспанії. Хоселу виступав у Німеччині («Гоффенгайм», «Айнтрахт», «Ганновер») та Англії («Сток Сіті», «Ньюкасл»), а також за «Депортіво» з Ла-Коруньї, віторійський «Алавес» і барселонський «Еспаньйол» на батьківщині.

Перед сезоном 2023/24 Хоселу несподівано повернувся в «Реал» на роль дублера. Однак, він став одним із героїв команди Карло Анчелотті, яка завоювала титул Ла Ліги, Суперкубок Іспанії та трофей Ліги чемпіонів. Зокрема, досвідчений форвард оформив дубль у матчі-відповіді головного єврокубка проти мюнхенської «Баварії» та вивів «вершкових» у фінал.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол

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