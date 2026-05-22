Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело

Українець підпише угоду до літа 2029 року

Український захисник Віталій Миколенко продовжив контракт з англійським клубом «Евертон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Попередня угода між сторонами закінчувалася вже після завершення поточного сезону. Новий контракт розрахований до літа 2029 року з опцією продовження ще на один рік.

У поточному сезоні в активі Віталія Миколенка 35 матчів на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

Кольори «ірисок» український захисник захищає з зими 2022 року. Оборонець переїхав у чемпіонат Англії за 23,5 мільйонів євро з київського «Динамо». За цей час український захисник провів 157 поєдинків у складі «Евертона» в усіх турнірах.

🚨🔵 Vitalij Mykolenko signs new deal at Everton today. Understand it will be valid until June 2029 plus option for further year. pic.twitter.com/r8FzXYy7Ab — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Нагадаємо, потенційний учасник Ліги чемпіонів і переможець чемпіонату Словаччини – «Слован» із Братислави – провів перемовини з колишнім тренером збірної України Сергієм Ребровим.

«Новий претендент на Сергія Реброва – і це не жарти. Наші джерела надали сенсаційну інформацію, що «Слован» предметно цікавиться українським тренером. Багаторічний тренер команди Владімір Вайсс переходить у збірну Словаччини. Президент клубу офіційно підтвердив факт перемовин із українським спеціалістом.

І хоч варіант з ОАЕ дійсно виглядає пріоритетним для Реброва, однак варто придивитися до розвитку подій, адже «Слован» – найбільш успішний клуб країни, стабільний учасник єврокубків і навіть Ліги чемпіонів, і має значні амбіції до розвитку», – повідомило джерело.

Контакти з 51-річним українцем підтвердив президент клубу Іван Кмотрік. Крім Реброва словацький клуб також розглядає кандидатури Роббі Кіна, Ігора Бішчана та Яя Туре.

Додамо, що за «Слован» грають двоє українських футболістів: хавбек Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.

Також Ребров залишається одним із основних претендентів на посаду головного тренера грецького «Панатінаїкоса». Український тренер вже провів дві зустрічі із керівництвом клубу. На них Ребров запросив трирічний контракт із зарплатою 2,2 млн євро за сезон на свій тренерський штаб. Також він встановив дедлайн для ухвалення рішення – до кінця травня.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Ребров очолював збірну України з червня 2023 по квітень 2026 року. Він провів на чолі національної команди 34 матчі – 16 перемог, вісім нічиїх і десять поразок.