Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
Віталій Миколенко близький до продовження контракту з «Евертоном»
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українець підпише угоду до літа 2029 року

Український захисник Віталій Миколенко продовжив контракт з англійським клубом «Евертон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Попередня угода між сторонами закінчувалася вже після завершення поточного сезону. Новий контракт розрахований до літа 2029 року з опцією продовження ще на один рік.

У поточному сезоні в активі Віталія Миколенка 35 матчів на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

Кольори «ірисок» український захисник захищає з зими 2022 року. Оборонець переїхав у чемпіонат Англії за 23,5 мільйонів євро з київського «Динамо». За цей час український захисник провів 157 поєдинків у складі «Евертона» в усіх турнірах.

Нагадаємо, потенційний учасник Ліги чемпіонів і переможець чемпіонату Словаччини – «Слован» із Братислави – провів перемовини з колишнім тренером збірної України Сергієм Ребровим.

«Новий претендент на Сергія Реброва – і це не жарти. Наші джерела надали сенсаційну інформацію, що «Слован» предметно цікавиться українським тренером. Багаторічний тренер команди Владімір Вайсс переходить у збірну Словаччини. Президент клубу офіційно підтвердив факт перемовин із українським спеціалістом.

І хоч варіант з ОАЕ дійсно виглядає пріоритетним для Реброва, однак варто придивитися до розвитку подій, адже «Слован» – найбільш успішний клуб країни, стабільний учасник єврокубків і навіть Ліги чемпіонів, і має значні амбіції до розвитку», – повідомило джерело.

Контакти з 51-річним українцем підтвердив президент клубу Іван Кмотрік. Крім Реброва словацький клуб також розглядає кандидатури Роббі Кіна, Ігора Бішчана та Яя Туре.

Додамо, що за «Слован» грають двоє українських футболістів: хавбек Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.

Також Ребров залишається одним із основних претендентів на посаду головного тренера грецького «Панатінаїкоса». Український тренер вже провів дві зустрічі із керівництвом клубу. На них Ребров запросив трирічний контракт із зарплатою 2,2 млн євро за сезон на свій тренерський штаб. Також він встановив дедлайн для ухвалення рішення – до кінця травня.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Ребров очолював збірну України з червня 2023 по квітень 2026 року. Він провів на чолі національної команди 34 матчі – 16 перемог, вісім нічиїх і десять поразок.

Теги: ФК «Евертон» Віталій Миколенко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дані Себальйос потрапив у неласку ентренадора
Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека
25 квiтня, 22:49
На Маріо Хілу спостерігається значний попит
«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»
28 квiтня, 21:16
Михайло Мудрик отримав суворе покарання
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
29 квiтня, 17:46
Андреа Мальдеру спочатку призначать як тимчасового тренера збірної України
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
4 травня, 20:59
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ
5 травня, 22:20
Ніклас Зюле вирішив зав'язати з великим футболом
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
7 травня, 14:54
«Кривбас» мінімально обіграв «Карпати» в матчі 27-го туру УПЛ
«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги
8 травня, 18:14
«Рух» в матчі УПЛ проти «Вереса»
«Олександрія» має шанс врятуватися від прямого вильоту з Прем'єр-ліги – джерело
14 травня, 15:37
Лондонський «Челсі» пропустить наступну Лігу чемпіонів
Шість команд із топ-20 рейтингу УЄФА у наступному сезоні не зіграють у Лізі чемпіонів
18 травня, 09:57

Новини

Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
Стало відомо, на яких змаганнях Магучіх відкриє літній сезон
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
Миколенко продовжив контракт з «Евертоном» – джерело
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи
Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua