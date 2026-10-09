Власник «Евертона» виставив на продаж клуб Миколенка

«Іриски» лише два роки тому перейшли під контроль американця

Мільярдер Ден Фрідкін вирішив продати ліверпульський «Евертон». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Американський бізнесмен став до керма мерсисайдців у грудні 2024 року. Тоді він викупив 94,1 % акцій клубу в ірансько-британського підприємця Фархада Мошірі. Орієнтовна вартість угоди – 400 млн фунтів.

Тепер The Friedkin Group готова продати «ірисок». Щоправда, за два роки цінник на «Евертон» зріс фактично вдвічі. Фрідкін готовий продати клуб за 800 млн фунтів, із яких 380 млн – борги мерсисайдців.

«Евертон» у нинішньому сезоні йде без поразок. Підопічні Девіда Моєса набрали дев'ять очок у п'яти турах англійської Премєр-ліги (дві перемоги, три нічиї). Також «іриски» з українцем Віталієм Миколенком у складі здолали два раунди Кубка ліги.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.