«Стара синьйора» прагне підсилити останній рубіж

Колишній голкіпер італійської «Фіорентини» та низки інших команд Нето готовий повернутися у туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

37-річний страж воріт запропонував свою кандидатуру на роль резервного в лавах «б'янконері». Раніше «Юве» втратив через важку травму Каміля Грабару. Найімовірніше, поляк вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Нето залишається без клубу з літа. Бразилець заради повернення в Турин зменшив фінансові апетити. Потенційний новачок «Юве» вже захищав кольори італійського гранда в 2015-2017 роках (22 поєдинки в усіх турнірах).

У сезоні-2026 Нето провів 18 матчів за бразильський «Ботафого», в яких пропустив 21 м'яч. Зберіг ворота на замку голкіпер у п'яти поєдинках. У 2012 році він виграв «срібло» Олімпійських ігор, а в 2018-му провів єдиний матч у національній команді Бразилії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.