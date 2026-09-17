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«Щасливий повернутися». Яремчук відреагував на прем'єрний гол у новому сезоні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Щасливий повернутися». Яремчук відреагував на прем'єрний гол у новому сезоні
Роман Яремчук в обіймах партнерів
фото: ФК «Олімпіакос»

Українець став героєм у стартовому турі Ліги Європи

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував переможний забитий м'яч за пірейський «Олімпіакос» в основному раунді Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Напередодні нападник приніс перемогу над «Ягеллонією» (2:1) з польського Білостока. Українець з'явився на полі на 62-й хвилині. А на 84-й Яремчук яскраво замкнув головою навіс Фройлера.

«Дуже радий знову грати перед цими неймовірними вболівальниками. Щасливий повернутися й знову приносити користь «Олімпіакосу». Це літо принесло чимало складних моментів, але я ніколи не втрачав своєї пристрасті та любові до футболу», – написав Яремчук.

Форвард пообіцяв віддаватися повністю заради людей, які залишаються поруч із ним у найтемніші моменти. За словами українця, складний період продемонстрував йому, хто був по-справжньому щирим із ним.

«Попереду ще багато роботи. Залишаймося єдиними, борімося разом і продовжуймо рухатися вперед. Уперед, «Олімпіакосе»!» – резюмував Яремчук.

До слова, раніше Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Українець доклався до розгрому «Віллем II» (5:1). Вінгер перейшов у столичний гранд із іспанської «Жирони».

Нагадаємо, нещодавно Артем Степанов відзначився п'ятим голом поспіль в Ередивізі. Український форвард забив роттердамському «Ексельсіору». У складі «Утрехта» він виступає на правах оренди.

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Теги: Роман Яремчук ФК Олімпіакос Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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