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Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Блискучий день для українських футболістів у Лізі Європи 2026/2027. Яким був перший день нового сезону Ліги Європи
Гол Романа Яремчука приніс «Олімпіакосу» перемогу в першому матчі Ліги Європи
фото: ФК «Олімпіакос»

Одразу три українські гравці з'явилися на полі в матчах другого за силою єврокубка

Вчора, 16 вересня 2026 року, офіційно розпочався сезон у другому за силою єврокубку – Лізі Європи. Про перші результати повідомляє «Главком»

Роман Яремчук, рятівник «Олімпіакоса»

Роман Яремчук став героєм кінцівки матчу за грецький «Олімпіакос». Грецька команда до 84-ї хвилини грала внічию з «Ягеллонією» (1:1), що було ще непоганим результатом, адже на старті зустрічі опинилася в ролі наздоганяючої. Саме польський клуб відкрив рахунок на 20-й хвилині, а греки відповіли лише перед самою перервою.

Однак вирішальне слово залишилося за українцем. Яремчук з'явився на полі після перерви, а за шість хвилин до завершення основного часу забив переможний м'яч. Нападник скористався своїм шансом і приніс «Олімпіакосу» три очки, фактично врятувавши команду від втрати очок у домашньому матчі. Особливо цікавим цей гол є тому, що українця в останній момент дозаявили у склад Ліги Європи. 

Ще одна перемога для українців

Іншим цікавим матчем для українських уболівальників стала зустріч «Мілана» та «Бенфіки», адже на полі «Сан-Сіро» одночасно могли зіграти двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Обидва розпочали поєдинок у стартовому складі португальської команди, яка досить швидко вийшла вперед. Сталося це на 16-й хвилині, коли Лукебакіо відкрив рахунок. Після перерви Камінський подвоїв перевагу гостей, наблизивши свою команду до перемоги.

У підсумку «Бенфіка» перемогла «Мілан» 2:0, а українці допомогли команді здобути важливу виїзну перемогу. Трубін провів увесь матч у воротах та зберіг їх недоторканними, зробивши чотири сейви, тоді як Судаков відіграв 70 хвилин, за які встигнув відзначитися одним ударом, одним перехопленням та однією ключовою передачею. 

Розгром від «Спарти»

«Спарта» влаштувала справжню гольову феєрію ще в першому таймі матчу з «Арарат-Вірменією». Чехам вистачило всього двох хвилин, щоб двічі вразити ворота суперника: дублем відзначився Гуддаль, який забив на 20-й та 22-й хвилинах і фактично самотужки створив для своєї команди комфортну перевагу ще до перерви.

Після відпочинку господарі спробували повернути інтригу, скоротивши відставання до одного м'яча. Проте «Спарта» не дозволила супернику розвинути успіх і знову взяла гру під контроль. Меркадо та Видра забили ще двічі, перетворивши потенційно напружений матч на впевнений розгром (4:1).

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Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур (16 вересня)

«Омонія» – «Сельта» 1:0 (0:0)

  • Голи: Балковець (88)

«Арарат-Вірменія» – «Спарта» 1:4 (0:2)

  • Голи: Вілсон (55) – Гуддаль (20, 22), Меркадо (52), Видра (71)

«Баєр» – «Целє» 2:0 (1:0)

  • Голи: Сешлар (автогол, 15), Медіна (74)

«Мілан» – «Бенфіка» 0:2 (0:1)

  • Голи: Лукебакіо (16), Камінський (53)

«Олімпіакос» – «Ягеллонія» 2:1 (1:1)

  • Голи: Гонсалес (43), Яремчук (84) – Шмит (20)

«Андерлехт» – «Ліон» 1:2 (0:2)

  • Голи: Цветкович (61) – Нартей (8), Накамура (22)

«Штурм» – «Ренн» 0:0 (0:0)

«Сандерленд» – АЗ Алкмар 1:0 (0:0)

  • Голи: Ле Фе (66)

«Хапоель Беер-Шева» – «Динамо» Загреб 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вже сьогодні українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Європи за участі «Ювентуса»

Теги: Ліга Європи Роман Яремчук Анатолій Трубін Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Бенфіка ФК Олімпіакос

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