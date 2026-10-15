«Бенфіка» Трубіна та Судакова розгромила «Селтік» у Лізі Європи

Джанлука Престіанні був найкращим на полі

Українці допомогли португальському гранду вдруге поспіль перемогти

Лісабонська «Бенфіка» впевнено переграла шотландський «Селтік» (4:1) у другому турі основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

«Орли» зі старту захопили ініціативу. Тиск португальського гранда швидко дав плоди – Маррей у власному штрафному збив Джона Дурана, який збирався зіграти на добиванні. Сам постраждалий ефектно реалізував пенальті «паненкою».

«Бенфіка» продовжила атакувати та створювати небезпеку біля воріт «кельтів». Подвоїти перевагу підопічні Марку Сілви зуміли після екватору першого тайму. Це Ба перед воротами в дотик замкнув передачу Престіанні.

Ще до перерви господарі забили й втретє. Цього разу Джон Дуран отримав пас із глибини від того ж Престіанні, хитнув оборонця і з гострого кута «прошив» голкіпера. Аргентинський асистент міг забити й сам, але з його пострілом Сінісало впорався.

У другій половині команди обмінялися забитими м'ячами. «Селтік» розмочив рахунок зусиллями Каміло Дурана, який скористався передачею Хассана. Та під завісу поєдинку Павлідіс упіймав кіпера шотландського гранда ударом із лінії штрафного на протиході.

У поєдинку взяли участь обидва українці «Бенфіки». Воротар Трубін і півзахисник Судаков потрапили в стартовий склад «орлів». Голкіпер провів на полі всі 90 хвилин, а хавбек пішов із поля на 64-й хвилині. Лісабонці з двома перемогами в двох турах ідуть серед лідерів зведеної таблиці турніру.

Ліга Європи. Основний раунд, другий тур

«Бенфіка» – «Селтік» – 4:1

Голи: Дж. Дуран, 5 (пенальті), 36, Ба, 23, Павлідіс, 89 – К. Дуран, 63

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До слова, вихованець англійського «Ліверпуля» Кумас повторив виняткове досягнення в Лізі чемпіонів. Форвард оформив гол і асист в турнірі у 21 рік. Досі єдиним мерсисайдцем із таким досягненням був екскапітан гранда Джеррард.

Нагадаємо, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.