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«Ліверпуль» офіційно переманив зірку ПСЖ за 125 млн євро

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ліверпуль» офіційно переманив зірку ПСЖ за 125 млн євро
Бредлі Баркола нарешті опинився на «Енфілді»
фото: ФК «Ліверпуль»

Дворазовий переможець Ліги чемпіонів перебрався на Туманний Альбіон

Нападник Бредлі Баркола змінив французький «Парі Сен-Жермен» на англійський «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Гучний трансфер коштував мерсисайдцям орієнтовно 125 млн євро. Згодом ПСЖ зможе отримати до 20 млн бонусами. Сам Баркола підписав із «Ліверпулем» тривалий контракт.

У новій команді француз виступатиме під 29-м номером. Вибір вінгера не був випадковим. Коли Баркола в дитинстві грав у футбольний симулятор, то проходив режим кар'єри тамтешнім персонажем Алексом Гантером. Той виступав саме з цими цифрами на спині.

Баркола в минулому сезоні провів 49 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 голів і сім результативних передач. Натомість на Чемпіонаті світу нападник зіграв вісім поєдинків, у яких оформив три м'ячі та один асист.

Кольори ПСЖ Баркола захищав протягом трьох років. За цей час він виграв зі столичним грандом три титули Ліги 1, два Кубки та три Суперкубки Франції, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два рази виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу. На зорі кар'єри новачок «Ліверпуля» виступав за французький «Ліон».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен ФК Ліверпуль Ліга 1 АПЛ

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