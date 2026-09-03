ПСЖ розірвав контракт із чемпіоном Європи-2016

Занепалий вундеркінд залишився без клубу на старті сезону

Французький «Парі Сен-Жермен» попрощався з півзахисником Ренату Санчешем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво гранда вирішило позбутися португальця. Він отримав статус вільного агента. Тепер Санчеш зможе безкоштовно приєднатися до нової команди.

На контракті з ПСЖ хавбек перебував із 2022 року. Тоді парижани віддали за нього 15 млн євро французькому «Ліллю». Утім, у складі «Парі Сен-Жермен» Санчеш зіграв лише 27 поєдинків (два голи) та їздив орендами («Рома», «Бенфіка», «Панатінаїкос»).

Для португальця проривним став дебютний сезон – кампанія 2015/16. Юніор несподівано став основним у складі лісабонської «Бенфіки» та поїхав на Чемпіонат Європи. Збірна Португалії із Санчешем в основі виграла той турнір, а вундеркінд за 35 млн перебрався до мюнхенської «Баварії».

Утім, у чемпіонаті Німеччини в хавбека не склалося. «Ротен» спершу відправили його в оренду до валлійського «Свонсі», а потім відпустили у французький Лілль. У складі «догів» Санчеш зумів перезапустити кар'єру та напрацював на контракт із ПСЖ.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.