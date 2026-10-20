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ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ПСЖ – «Барселона». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
Ламін Ямаль (ліворуч) забив гол і зробив чотири асисти в новому сезоні турніру
фото: EFE

Фаворити турніру зійдуться на загальному етапі головного єврокубка

Сьогодні, 20 жовтня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» прийме іспанську «Барселону» в поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Барселона»

Шанси команд на 15:45 20 жовтня виглядають приблизно рівними, вважають букмекери GGBET. На домашню перемогу чемпіона Франції виставлено коефіцієнт 2,59. Зате на потенційну звитягу підопічних Гансі Фліка запропоновано кеф 2,46. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,21. Натомість на бойову мирову (2:2) закладено коефіцієнт 9,50. Тим часом на тотал більше 4,0 виставлено кеф 1,72.

Передматчевий стан команд

Минулої середи ПСЖ переграв англійський «Манчестер Сіті» на виїзді (4:2). Голи оформили нападник Дуе, форвард Дембеле, півзахисник Вітінья і нападник Акліуш. А в першому турі основного раунду Ліги чемпіонів французький гранд розтрощив братиславський «Слован» (6:1). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Дембеле (дубль), нападник Торрес (хет-трик) і хавбек Руїс.

Зате «Барса» в другому турі головного єврокубка розгромила стамбульський «Галатасарай» (4:1). Голами відзначилися оборонець Канселу, півзахисник Лопес, нападники Гордон і Адеємі. А на старті змагань команда Фліка впевнено здолала роттердамський «Феєнорд» (5:1). Забиті м'ячі оформили той же Рафінья (дубль), нападники Адеємі та Ямаль, форвард Жезус.

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Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Заїр-Емері – Невеш, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

«Барселона»: Ж. Гарсія – Еспарт, Кубарсі, Мартін, Канселу – Родрі, Педрі – Ямаль, Лопес, Гордон – Рафінья

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 16 поєдинків. Жодна з команд не змогла завоювати перевагу – по шість перемог. Навіть різниця м'ячів у двох грандів однакова (29:29).

Востаннє шляхи команд перетнулися у минулому сезоні. Тоді «Барселона» зазнала домашньої поразки від парижан в основному раунді Ліги чемпіонів (1:2). На гол нападника Торреса ПСЖ відповів забитими м'ячами форвардів Маюлю і Рамуша.

Де дивитися матч ПСЖ – «Барселона»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен

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