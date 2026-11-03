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Друга поспіль поразка «Сіті» та історія для «Ковентрі»: результати дев'ятого туру АПЛ 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Друга поспіль поразка «Сіті» та історія для «Ковентрі»: результати дев'ятого туру АПЛ 2026/27
«Ковентрі» провів найкращий для себе матч у 21 столітті за назвичайним показником
фото: ФК «Ковентрі»

Англійський чемпіонат відзначився декількома цікавими поєдинками

Дев'ятий ігровий тиждень АПЛ подарував одразу кілька неочікуваних статистичних досягнень. Про них у цьому огляді повідомляє «Главком».

Воротар «Астон Вілли» припустився епічної помилки

«Астон Вілла» втратила перемогу над «Фулгемом» через курйозний епізод за участю воротаря Зіона Судзукі. Клуб вийшов вперед на 39-й хвилині завдяки голу Джексона та мали можливість закріпити перевагу, однак не скористалися своїм шансом, коли Джон Макгінн не реалізував пенальті. А на 64-й хвилині «Фулгем» зрівняв рахунок після подачі з кутового, коли Судзукі не втримав м'яч у руках і фактично заніс його за лінію власних воріт. Цей автогол став одним із найбільш курйозних епізодів туру та позбавив бірмінгемців перемоги.

«Ковентрі» встановило незвичне досягнення XXI століття

«Ковентрі» здобуло переконливу перемогу над «Сандерлендом» із рахунком 3:1, а головною особливістю зустрічі стала результативність господарів із дальніх дистанцій. Господарі заклали фундамент перемоги ще до перерви: спочатку відзначився Сакамото, а потім перевагу подвоїв Авонії. На початку другого тайму Рудоні забив третій м'яч і зробив становище «Сандерленда» ще складнішим. Гості спробували повернути інтригу завдяки голу Ле Фе на 67-й хвилині, проте скоротити відставання більше не змогли. Наприкінці зустрічі ситуація для «Сандерленда» ускладнилася ще й вилученням Омара Альдерете, який отримав другу жовту картку в компенсований час.

Для «Ковентрі» ця перемога стала не просто черговими трьома очками, адже команда вперше з 1999 року забила два м'ячі з-за меж штрафного майданчика в одному матчі АПЛ. Тоді подібне досягнення вдалося Гарі Макаллістеру та Мустафі Хаджі в поєдинку проти «Арсенала».

«Манчестер Сіті» сенсаційно програв «Брайтону»

«Манчестер Сіті» зазнав несподіваної поразки від «Брайтона» з рахунком 0:1, пропустивши єдиний м'яч уже на 11-й хвилині. Автором гола став Ясін Аярі, який скористався нагодою та вивів гостей уперед. Після цього «містяни» намагалися відігратися, створювали моменти та регулярно турбували оборону суперника. Загалом команда Пепа Гвардіоли завдала 21 удару по воротах, проте жоден із них не завершився голом, а ось «Брайтон» витримав тиск і зумів утримати мінімальну перевагу до фінального свистка.

Ця поразка стала особливо прикрою для «Манчестер Сіті» через перервану результативну серію. Уперше за 25 матчів чемпіонату Англії команда не змогла забити жодного м'яча, що є нетиповим для одного з найуспішніших клубів ліги. 

Наступний тур АПЛ пройде 6-8 листопада. А з усіма результатами дев'ятого туру можна ознайомитися нижче. 

Англійська Прем'єр-ліга 2026/27. Дев'ятий тур

Астон Вілла  1:1 (1:0) Фулгем
Голи: Джексон (39) – Сузукі (автогол, 64)
Тоттенгем  2:0 (1:0) Кристал Пелес
Голи: Грей (25), ван Геке (73)
Манчестер Сіті 0:1 (0:1) Брайтон
Голи: Аярі (11)
Галл 2:2 (0:1) Іпсвіч
Голи: Іроегбунам (58), Макберні (68) – Флорентіну (22), Енкісо (74)
Ковентрі Сіті  3:1 (2:0) Сандерленд
Голи: Сакамото (17), Авонії (37), Рудоні (52) – Ле Фе (67)
Брентфорд  2:0 (1:0) Ноттінгем
Голи: Міленкович (автогол, 30), Тьягу (76)
Борнмут  2:0 (1:0) Лідс
Голи: Еванілсон (31), Адлі (90+4)
Челсі  2:0 (0:0) Манчестер Юнайтед
Голи: Роджерс (50), Палмер (64)
Ліверпуль  0:1 (0:1) Арсенал
Голи: Гаверц (16)
Ньюкасл 0:1 (0:0) Евертон
Голи: Баррі (49)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що як і цього тижня минулий тур склався невдало для обох «Манчестерів»

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Теги: футбол АПЛ ФК Манчестер Сіті ФК «Брайтон» ФК «Астон Вілла»

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