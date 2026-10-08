Велогонщик Кирило Царенко погодився на однорічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил

У жовтні 2025 року Кирило Царенко став переможцем загального заліку японської багатоденки Туру де Кюсю-2025.

Український велогонщик «Team Solution Tech - Vini Fantin» Кирило Царенко погодився на дискваліфікацію терміном на один рік за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародне агентство з тестування

Наш спортсмен тричі несвоєчасно надавав інформацію про своє місцезнаходження, чим порушував правила звітності. Царенко факт порушень не оскаржив та погодився на дискваліфікацію.

Жодна зі сторін не стала подавати апеляцію до Апеляційного відділу Спортивного арбітражного суду (CAS)

В період з 4 грудня 2025 по 30 червня 2026 року Кирило Царенко відбував тимчасову дискваліфікацію. Результати в період з липня по грудень 2025 року анульовано.

До слова, у Ванкувері штучний інтелект завів 16-річного велосипедиста у пастку під час туристичного походу.

Нагадаємо, що велопедистка Кулинич показала найкращий в історії України результат на Чемпіонаті Європи.