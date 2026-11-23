ФІФА затвердила країни-господарки жіночих чемпіонатів світу з футболу 2031 та 2035 років. Про це інформує «Главком».

У 2031 році матчі світової першості приймуть одразу чотири держави: США, Мексика, Коста-Ріка та Ямайка. Господарями чемпіонату світу 2035 стануть Шотландія, Англія, Північна Ірландія та Уельс.

Наступний жіночий Чемпіонат світу пройде у Бразилії – з 24 червня по 25 липня 2027 року.

Головна відмінність турнірів 2031 та 2035 років – розширений формат: у них вперше візьмуть участь 48 збірних, тоді як 2027 року на поле вийдуть 32 команди.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.