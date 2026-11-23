Нападник італійської «Болоньї» Артем Довбик дав згоду на перехід в іспанську «Валенсію». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cadena SER.

Українець прагне змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. «Кажани» проявили предметний інтерес до форварда. Довбик нібито дозволив своїм представником почати перемовини про трансфер.

Контракт нападника належить італійській «Ромі». До «Болоньї» він перебрався влітку на правах річної оренди, але після зміни головного тренера не входить до планів команди. Найімовірніше, «вовки» в січні відкличуть Довбика та спробують прилаштувати українця в новий клуб.

Вочевидь, «Валенсія» розглядатиме оренду форварда. У договір «кажани» можуть внести пункт про необов'язковий викуп Довбика. Українець провів у Ла Лізі сезон 2024/25, у якому оформив 24 голи за «Жирону» та виграв трофей Пічічі найкращому бомбардиру елітного дивізіону Іспанії.

Довбик у нинішній кампанії провів лише п'ять поєдинків у Серії A. До свого активу він записав один гол. Контракт нападника з «Ромою» розрахований до літа 2029 року.

До слова, раніше Україна здолала збірну Грузії на фініші Ліги націй. Переможний м'яч оформив форвард Сікан. «Синьо-жовті» зберегли прописку в Дивізіоні B.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.