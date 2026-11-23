Еррера виступає за «Х'юстон Динамо» з початку 2026 року

Півзахисника клубу MLS «Х'юстон Динамо» Ектора Ерреру затримали в окрузі Монтгомері (Техас, США) за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на As.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів, клубу чи самого Еррери поки що не надходило.

Згідно із законодавством Техасу, Еррера може бути оштрафований на суму до $10 тисяч.

Еррера виступає за «Х'юстон Динамо» з початку 2026 року. У складі збірної Мексики він став переможцем Золотого Кубка КОНКАКАФ у 2015 році, чемпіоном Олімпійських ігор 2012 у Лондоні.

Нагадаємо, національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

Збірна України оформила другу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. «Синьо-жовті» набрали сім очок і фінішували третіми в групі B2. У наступному сезоні турніру національна команда знову змагатиметься в Дивізіоні B.