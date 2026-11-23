Одеський «Чорноморець» програв кам'янець-подільському «Епіцентру» (0:1) в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Обидва колективи витратили чимало часу, щоб звикнути до газону в дощовій Одесі. Обмін моментами стався аж у середині першого тайму. Подолянин Нене після закидання з глибини пробив у воротаря, а «моряк» Попов не зміг переправити в рамку передачу Алефіренка.

«Епіцентр» повів у рахунку на 28-й хвилині. Результативною стала затяжна атака команди Сергія Нагорняка. У випаді другим темпом Запорожець прокинув уперед на Кирюханцева, а той потужно пробив повз Аніагбосо.

До кінця першої половини суперники обмінялися змарнованими нагодами. Кіпер «Чорноморця» ногою парирував удар Євпака, а Федотов спокійно впіймав постріл Алефіренка в дотик. А от у другій 45-хвилинці з гостротою було сутужніше.

Фактично «моряки» після перерви мали тільки один реальний момент зрівняти рахунок. Це Авагімян після відскоку з рикошетом відправив м'яч повз ворота. Зрештою, подоляни втримали переможний рахунок і перервали восьмиматчеву серію без перемог в УПЛ.

«Епіцентр» завдяки перемозі піднявся на десяте місце в турнірній таблиці. Підопічні Нагорняка набрали 13 очок. «Чорноморець» же залишився над зоною вильоту (дев'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур

«Чорноморець» – «Епіцентр» – 0:1

Гол: Кирюханцев, 28

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».