Колишній керманич київського «Динамо» Олександр Шовковський перейняв досвід у тренерського штабу амстердамського «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram фахівця.

Стажування українця в нідерландському гранді тривало тиждень. Він пізнав організацію підготовки футболістів у клубу. За період в «Аяксі» Шовковський подякував технічному директору Йорді Кройфу, адміністратору Сіму де Йонгу та головному тренеру Мічелу.

«Це був не просто тиждень тренувань та футболу — це безцінний досвід, нові враження, можливість побачити зсередини філософію клубу, його традиції, підготовку та організацію тренувального процесу, його особливу культуру, яка робить «Аякс» одним із найвідоміших футбольних клубів світу», – написав фахівець.

Шовковський залишається без роботи з листопада 2025 року. Перед цим він провів два роки на чолі рідного «Динамо». У сезоні 2024/25 легендарний воротар привів «біло-синіх» до чемпіонського титулу.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.