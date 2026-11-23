Черкаський ЛНЗ зіграв унічию з житомирським Поліссям у 13-му тукрі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Перед міжнародною паузою ЛНЗ переграв луганську «Зорю» (2:1). Дубль оформив нападник Ндіага. Раніше «насінники» розписали нічию з київським «Лівим Берегом» (0:0).

Натомість «Полісся» в минулому турі здолало рівненський «Верес» (2:0). Голами відзначилися оборонець Сарапій та форвард Гайдучик. Перед цим житомиряни розгромили київську «Оболонь» (3:0). Забиті м'ячі до свого активу записали вінгер Андраде, нападник Краснопір і півзахисник Велетень.

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Перебіг подій

Стартували команди під супровід зливи. Житомиряни розпочали активніше, та повели в рахунку господарі. Це Ндіага запресингував Волинця і віддав на Пасіча, який холоднокровно відправив м'яч у сітку.

«Полісся» витратило чимало часу, щоб прийти до тями. Лише під завісу першої половини підопічні Руслана Ротаня створили небезпечний момент. Емерллаху прострілив із лівого флангу, а Велетень з близької відстані пробив над воротами.

Зате зі стартом другого тайму «поліські вовки» перехопили ініціативу. Ось Ледвій з-під поперечини витягнув удар Емерллаху. А на 56-й хвилині «Полісся» зрівняло рахунок – Велетень отримав м'яч на куті штрафного, змістився в центр і класно пробив у дальній кут.

«Насінники» зробили відсунути гру подалі від власних володінь. Утім, житомиряни невдовзі знову перейшли до тиску на ворота черкасців. Однак, до справді гострих нагод справа доходила рідко. Хіба що Брагару струсонув поперечину під завісу зустрічі. Зрештою, матч завершився внічию.

«Полісся» скоротило відставання від лідера УПЛ. Команда Ротаня набрала 29 очок, а також має поєдинок у запасі. ЛНЗ тим часом іде шостим у турнірній таблиці (19 пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур

ЛНЗ – «Полісся» – 1:1

Голи: Пасіч, 6 – Велетень, 56

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».