Власник «Вест Гема» подав до суду на BBC через звинувачення у сексуальному насильстві

Девід Салліван заперечує факти, які представила телерадіокомпанія ВВС у своєму розслідуванні

Власник англійського футбольного клубу «Вест Гем Юнайтед» Девід Салліван вимагає компенсації від британської телерадіокомпанії BBC у розмірі 150 млн фунтів стерлінгів (близько 176 млн євро). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.

Скандальне розслідування ВВС

Позов пов'язаний із звинуваченнями у сексуальному насильстві, які були висунуті проти бізнесмена в документальному фільмі BBC Predator: The Billionaire Football Boss, який вийшов 8 червня. У ній сім жінок розповіли про поведінку Саллівана у 1980-х та 1990-х роках. Сам бізнесмен категорично заперечує всі звинувачення.

За інформацією The Athletic, Салліван також звернувся до суду з вимогою прибрати документальний фільм із цифрових платформ BBC. У позові бізнесмен стверджує, що публікація матеріалу завдала йому значної шкоди, зокрема вплинула на його комерційну діяльність і банківські відносини. Він також заявляє про фінансові втрати, які, за його оцінкою, можна кількісно визначити.

Пікантний бізнес Саллівана

77-річний Салліван побудував статки на бізнесі у сфері секс-шопів та порнографічних журналів. У «Вест Гемі» він разом із бізнес-партнером Девідом Голдом опинився у 2010 році, коли вони придбали клуб. Салліван залишив посаду голови «Вест Гема» невдовзі після того, як звинувачення жінок стали публічними. Водночас він зберігає 40% акцій лондонського клубу.

За роки керівництва Саллівана та Голда «Вест Гем» також здійснив одну з найбільш резонансних змін у своїй сучасній історії. У 2016 році команда залишила історичний стадіон «Аптон Парк» і перебралася на колишній Олімпійський стадіон у Лондоні, який після Олімпіади-2012 був переобладнаний для проведення футбольних матчів.

Нагадаємо, що Фанати «Вест Гема» потрапили під критику через суперечливу кричалку про ексгравця «Шахтаря».