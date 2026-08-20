Фанати «Вест Гема» потрапили під критику через суперечливу кричалку про ексгравця «Шахтаря»

Вболівальники не оцінили появу Манора Соломона на полі

Частина вболівальників лондонського «Вест Гема» під час поєдинку третього туру Прем'єр-ліги проти «Бернлі», який завершився результативною нічиєю 2:2, з гостьового сектора виконувала образливу кричалку на адресу новачка команди Манора Соломона. Про це інформує «Главком» з посиланням на Daily Mail.

«Дружній вогонь» у Вест Гемі

Інцидент набув широкого розголосу після того, як відеозаписи з трибун почали активно поширюватися в X та Reddit. При цьому засудження пролунало не лише з боку сторонніх спостерігачів, а й від самих прихильників «Вест Гема». Деякі фанати назвали поведінку частини гостьового сектора «ганебною» та наголосили, що політичні й конфліктні теми не повинні ставати приводом для дискримінаційних вигуків на футбольних матчах.

Сам Манор Соломон став одним із головних героїв зустрічі на полі. Ізраїльський вінгер лише минулого тижня офіційно перейшов до «Вест Гема» з «Тоттенгема» за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. У своєму першому матчі за «молотобійців» 27-річний футболіст одразу відзначився голом, продемонструвавши вдалий старт кар'єри в новій команді.

Ситуація навколо Соломона має і попередню історію. Подібні вигуки вже лунали на адресу футболіста під час його виступів за «Лідс Юнайтед» у сезоні 2024/25. Тоді керівництво клубу неодноразово публічно засуджувало подібну поведінку та наголошувало на політиці нульової толерантності до дискримінації.

Чи відреагував «Вест Гем»?

Після попередніх інцидентів «Лідс» посилив відеоспостереження на стадіоні «Елланд Роуд», щоб ідентифікувати людей, причетних до образливих вигуків. Клуб також попереджав порушників про можливе анулювання абонементів та довічні або тривалі заборони на відвідування матчів. Тепер увага прикута до того, чи відреагує на новий інцидент «Вест Гем». Поки що клуб офіційної заяви щодо скандального чанту не оприлюднив.

Нагадаємо, що фанати «Манчестер Юнайтед» опинилися під ударом через рішення клубу.