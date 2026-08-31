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«Колорадо» дав рекордний контракт в історії НХЛ канадцю з українським корінням

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Колорадо» дав рекордний контракт в історії НХЛ канадцю з українським корінням
Кейл Макар встановив новий орієнтир ліги
фото: USA Today

Зірковий хокеїст заробить неймовірні гроші за умовами нової угоди

Оборонець збірної Канади Кейл Макар пролонгував договір із «Колорадо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт розрахований на вісім років. Угода стала найдорожчою в історії найсильнішої ліги планети. Ідеться і про загальну суму, і про середньорічну зарплату хокеїста.

Макар загалом зможе заробити 163,2 млн доларів. Зокрема, за сезон «юкі» (канадець або американець українського походження – «Главком») зароблятиме 20,4 млн «зелених» у середньому. Він побив досягнення Кіріла Капрізова (136 млн загалом) та Макліна Селебріні (18,8 млн щороку).

«Колорадо» взяв Макара на драфті Національної хокейної ліги-2017 під четвертим номером. Оборонець у 2022 році допоміг «Евеланш» завоювати третій Кубок Стенлі в історії. Сам канадець виграв низку індивідуальних нагород (Колдер Трофі, Джеймс Норріс Трофі – двічі, Конн Смайт Трофі), а також потрапив на обкладинку симулятора NHL 24.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ

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