«Вашингтон» відмовився вітати свого капітана і прихильника Путіна Овечкіна з днем народження
17 вересня Овечкіну виповнився 41 рік
Клуб НХЛ «Вашингтон Кепіталз» не став вітати російського нападника та капітана команди Олександра Овечкіна з днем народження у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».
17 вересня хокеїсту виповнився 41 рік.
На сторінці «Вашингтона» у соціальній мережі X відсутня публікація про день народження Овечкіна, хоча останніми роками такі привітання на адресу форварда були. При цьому на офіційному сайті команди є згадка про день народження Овечкіна.
Нагадаємо, Овечкін прокоментував появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».
«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.
Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.
Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake
He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".
Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY
Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».
У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.
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