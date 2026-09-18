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«Вашингтон» відмовився вітати свого капітана і прихильника Путіна Овечкіна з днем ​​народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Вашингтон» відмовився вітати свого капітана і прихильника Путіна Овечкіна з днем ​​народження
Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

17 вересня Овечкіну виповнився 41 рік

Клуб НХЛ «Вашингтон Кепіталз» не став вітати російського нападника та капітана команди Олександра Овечкіна з днем ​​народження у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

17 вересня хокеїсту виповнився 41 рік.

На сторінці «Вашингтона» у соціальній мережі X відсутня публікація про день народження Овечкіна, хоча останніми роками такі привітання на адресу форварда були. При цьому на офіційному сайті команди є згадка про день народження Овечкіна.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Теги: Олександр Овечкін хокей «Вашингтон Кепіталс» НХЛ

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