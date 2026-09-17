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Канадський клуб усунув тричі найкращого воротаря Національної хокейної ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Канадський клуб усунув тричі найкращого воротаря Національної хокейної ліги
Коннор Хеллібак влаштував протест
фото: Imagn Images

Голкіпер розгнівав керівництво середняка

«Вінніпег» дискваліфікував зіркового стража воріт Коннора Хеллібака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Американець не з'явився у тренувальному таборі «Джетс» після літньої паузи. Канадський колектив розпочав підготовку до нового сезону НХЛ. Утім, Хеллібак проігнорував дедлайн і в розташування «Вінніпега» не приїхав.

Голкіпер намагається змінити клуб. Він відмовився від виступів за «Джетс» і вимагає обміняти його. Водночас контракт Хеллібака з «Вінніпегом» розрахований до середини 2030 року.

Американський воротар провів у Манітобі всю кар'єру. «Джетс» обрали голкіпера на драфті НХЛ-2012. У джерсі «Вінніпега» Хеллібак відіграв 11 сезонів і завоював три «Везіни» – трофей найкращому стражу воріт ліги.

У минулій кампанії американець провів 57 матчів у регулярній першості. Відсоток сейвів голкіпера був найгіршим за час виступів у НХЛ – лише 89,52 %. Натомість коефіцієнт надійності Хеллібака склав 2.86.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ «Вінніпеґ Джетс»

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