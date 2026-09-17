Канадський клуб усунув тричі найкращого воротаря Національної хокейної ліги

Голкіпер розгнівав керівництво середняка

«Вінніпег» дискваліфікував зіркового стража воріт Коннора Хеллібака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Американець не з'явився у тренувальному таборі «Джетс» після літньої паузи. Канадський колектив розпочав підготовку до нового сезону НХЛ. Утім, Хеллібак проігнорував дедлайн і в розташування «Вінніпега» не приїхав.

Голкіпер намагається змінити клуб. Він відмовився від виступів за «Джетс» і вимагає обміняти його. Водночас контракт Хеллібака з «Вінніпегом» розрахований до середини 2030 року.

Американський воротар провів у Манітобі всю кар'єру. «Джетс» обрали голкіпера на драфті НХЛ-2012. У джерсі «Вінніпега» Хеллібак відіграв 11 сезонів і завоював три «Везіни» – трофей найкращому стражу воріт ліги.

У минулій кампанії американець провів 57 матчів у регулярній першості. Відсоток сейвів голкіпера був найгіршим за час виступів у НХЛ – лише 89,52 %. Натомість коефіцієнт надійності Хеллібака склав 2.86.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.